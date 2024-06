JUEGOS BONAERENSES 2024: COMENZÓ LA ETAPA LOCAL DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes y Cultura comunica que el martes 28 de mayo empezó la Etapa Local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2024.

En el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, Santino Mogica y Enzo Llamas (Sub 15), Patricio Peñalva y Santino Rodríguez (Sub 18) y María Emilia Felice y Malena Canosa (Sub 18) se adjudicaron el certamen de Fútbol Tenis, en tanto que Trinidad Cuburú y Josefina Gentilini (Sub 15), accedieron directamente a la fase regional.

Asimismo, el miércoles 29 en el Parque Plaza Montero, Federico Llamas y Enzo Viera (Sub14), Clara Coronel y Trinidad Zalazar (Sub 14), y Kiara Lamas y Anastasia Gutiérrez (Sub 18, clasificaron de manera directa) ganaron en Beach Vóley.

Asimismo, en la jornada del jueves se disputó la eliminatoria de Ajedrez en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” y hoy viernes desde las 9 horas, en el Parque Plaza Montero, será el turno de Beach Vóley Sub 16 (M y F) y Sub 18 (M).