JUEGOS BONAERENSES: LA PRÓXIMA SEMANA COMIENZA LA FASE LOCAL DEPORTIVA

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que la semana que viene se pondrá en marcha la instancia local deportiva de los Juegos Bonaerenses 2024.

El martes 28, a partir de las 9 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, se llevará a cabo la eliminatoria de Fútbol Tenis Sub 15 masculino y Sub 18 masculino y femenino; mientras que el miércoles 29, desde las 9 horas en el Parque Plaza Montero, se disputarán los certámenes de Beach Vóley Sub 14 masculino y femenino, y Sub 18 femenino.

Por otro lado, el jueves 30 a las 10 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, se desarrollará la disciplina Ajedrez (todas las categorías) y el viernes 31 a las 9 horas en el Parque Plaza Montero se realizará la competencia de Beach Vóley Sub 16 masculino y femenino, y Sub 18 masculino.