Mariano Hamilton, periodista, sobre el conflicto generado por el presidente Milei con España, “Es muy difícil explicar la estupidez”

Así lo expresó en nuestros micrófonos el reconocido periodista Mariano Hamilton, en una charla sobre la actualidad del país con Flavio Pérez, en “Voces de la ciudad”.

“Uno trata de llevar a lo racional una actitud tan imbécil como tuvo el presidente de Argentina pero a veces es un esfuerzo estéril –manifestó-. La estupidez es un problema cuando es un mandatario, pero es mucho peor cuando a la estupidez le sumas soberbia y una cuota de poder importante, ahí se convierte en algo peligroso para la sociedad,en este caso argentina”.

Índices de pobreza por sobre el 50%, despidos y desocupación en ascenso, aumentos desmesurados en los servicios, frente a este panorama el periodista también expresó “es cierto que el presidente tiene de igual manera un 53% de aprobación de su imagen”. Pero casi con optimismo reflexionó, aunque vamos a tener que sufrir, soportar y aguantar un tiempo, ese mismo tiempo nos terminará dando la razón a aquellos que vemos la degradación política, del sistema democrático y de las condiciones de vida de todos los argentinos. “Porque este tipo –no voy a decir desquiciado porque eso implica que es inimputable y yo creo que es imputable- va a una velocidad supersónica, y por tanto su degradación va a ser supersónica también”, comentó. El periodista entonces, recordó la época de la dictadura militar, donde, “tenían una aceptación de la sociedad – dijo- no es la primera vez que vivimos una demencia colectiva como esta”. En este sentido volvió a expresar que el tiempo ayudará a que mucha gente se dé cuenta de lo que está pasando, que abra los ojos…..porque construir es muy difícil, y destruir se hace de un plumazo”.

Por otro lado, con la reciente noticia del silenciamiento de los medios públicos, pausando los sitios web y las redes sociales y el avance de los trolls tanto a nivel nacional, provincial como local, Hamilton reflexionó: “hay una cuota de maldad en el presidente, porque la estupidez a la que refiero yo es solamente del mandatario, pero en cuanto a las segundas terceras y cuartas líneas no son estúpidas, saben disciplinar, tienen claro un montón de cosas que ya hemos visto en el país”. Y ratificó su postura sobre el presidente de la nación del cual dijo que necesita tratamiento psicológico, no conoce el trabajo que hace, “es una persona que no responde a los parámetros sociales habituales que un mandatario debe tener. No sabe lo que hace y nada más ni nada menos está gobernando un país”. Entre la gente que lo rodea, según Hamilton, la que toma las decisiones es Karina, la hermana del presidente, mientras él solo decide sobre lo económico y se preocupa por ser el líder de un grupo de dementes por el mundo.

Finalmente, con este escenario tan desolador, el periodista dejo un mensaje con esperanza, “A no desfallecer, hay que pensar que siempre hay un futuro, por más lejano que lo veamos”.

