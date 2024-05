SEMANA DEL CELÍACO: INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA

NO PUEDO COMER GLUTEN ¿Y AHORA QUÉ HAGO?

Es importante comprender que el no poder comer gluten no es sinónimo de “no poder comer casi nada” y tampoco se vuelve automáticamente necesario comprar a diario productos a base de premezclas, que no siempre son los más accesibles, y en su mayoría, los más comerciales, están cargados de almidones, azúcares y aceites modificados, siendo una combinación no ideal si vamos a elegirlos como opción de consumo frecuente.

Ahora, conociendo esta información, debemos saber que todo ésto SI es de consumo libre y seguro:

● Carnes

● Huevos

● Frutas y verduras

● Lácteos de calidad

Además, los siguientes grupos de alimentos, combinados, pueden utilizarse como reemplazos para las premezclas (ya que poseen mejor calidad nutricional y son más saludables):

-Harinas de legumbres

-Harinas de frutos secos y de semillas

-Harinas de cereales sin gluten y pseudocereales

Es importante tener en cuenta que estas harinas no aportan la misma elasticidad a las masas que el gluten, por lo tanto, mencionamos algunos aliados a la hora de utilizar estos reemplazos:

1) Polvo de hornear

2) Bicarbonato de sodio

3) Vinagre de alcohol/manzana o jugo de limón

4) Psyllium

5) Batido prolongado de huevos o batido por separado de claras.

Combinar algunos de los reemplazos también ayuda a optimizar el resultado final:

Por ejemplo: la harina de garbanzos absorbe poco líquido, por lo cual es buena opción combinarla con harina de arroz.

La harina de arroz sola, da como resultado final masas secas, y arenosas, por lo cual combinarla con harinas de semillas o frutos secos va a aportar proteínas y aceites de calidad que además de sumar densidad nutricional, mejorarán la consistencia final.

Como reflexión final en cuanto a los reemplazos, debemos tener en cuenta que los panes, galletitas, budines, facturas, tortas, etcétera, son productos alimenticios ricos al paladar sin dudas, pero no son necesarios nutricionalmente hablando, por lo cual no es necesario buscar un reemplazo para consumirlos a diario.

En la Secretaría de Salud Pública podes asesorarte; también podes evacuar dudas con el equipo de Nutricionistas en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud.

CONTAMINACIÓN CRUZADA: ¿CÓMO PREVENIRLA?

La contaminación cruzada se produce cuando un alimento que contiene gluten entra en contacto con otro que no, provocando que algunas partículas puedan quedar sobre él en forma imperceptible y de esa manera afectar a la persona que lo ingiere.

Contaminación directa: los alimentos entran en contacto y se contaminan entre sí

Contaminación indirecta: cuando los utensilios de cocina contaminados entran en contacto con alimentos crudos o cocinados.

Enumeramos una serie de tips que van a reducir el riesgo de contaminación al momento de cocinar/manipular alimentos aptos para personas celíacas:

● Siempre lavarse las manos antes de tocar los alimentos y limpiar la superficie de preparación de comidas.

● Destinar rejillas, esponjas y repasadores especiales para los alimentos sin gluten.

● Cocinar primero los alimentos sin gluten.

● Separar y rotular en la heladera los alimentos sin TACC.

● Buscar en la alacena un lugar exclusivo para el guardado de alimentos sin gluten.

● A la hora de cocinar usar utensilios exclusivos para alimentos sin gluten.

● En el microondas, cocinar o calentar la comida sin gluten tapada.

● Evitar compartir la mesada con otras preparaciones con gluten.

● Si se cocina en el horno alimentos de los dos tipos, cada uno debe estar en un recipiente de cocción diferente y lo más alejados posible. Siempre la preparación sin gluten debe estar arriba.

● No consumir lácteos o mermeladas del mismo pote entre los distintos integrantes de la familia (las diferentes cucharas pueden contaminar el producto).

● Prestar atención a las etiquetas de los alimentos y consumir sólo aquellos que tengan el logo que los identifica como alimentos libres de gluten “sin TACC” o “sin gluten”.

● Siempre elegir alimentos en envase cerrado. No se recomienda el consumo de productos a granel.

Alimentación fuera de casa y vida social:

A veces la primera reacción de una persona recién diagnosticada es evitar las reuniones con amigos, compañeros de trabajo o familiares. Suele deberse a la incomodidad de no poder disfrutar de un alimento por no saber si es seguro para su salud. Es por eso que cuando los encuentros sean en casas o lugares privados, es importante educar al entorno sobre los cuidados a la hora de cocinar y manipular alimentos aptos celíacos dando tips generales sobre estos.

En otro tipo de lugares como restaurantes, viajes, eventos, siempre es importante advertir sobre la condición en el lugar donde se come. Así, las personas encargadas de realizar las preparaciones estarán atentos a brindar un menú apto celíacos con las prácticas y precauciones que eso implica para la elaboración de alimentos sin gluten.

Algunos consejos para comer fuera de casa siendo celíacos:

● Asegurarse de que el restaurante prepare alimentos libres de gluten

● Informarle al personal del lugar que sos celíaco.

● Asegurarse de que te den el plato correcto y que no haya sido contaminado

● Los alimentos más seguros serán aquellos que naturalmente no contienen gluten (frutas, verduras, lácteos, carnes y huevo).

● Evitar postres prefabricados

● Es importante asegurarse de que no haya contaminación cruzada durante la preparación, para esto podes consultar al personal de cocina la forma de preparación

En la Secretaría de Salud Pública podes asesorarte; también podes evacuar dudas con el equipo de Nutricionistas en los distintos Centros de Atención Primaria de la Salud.