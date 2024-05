Fabiana Caputo, Sec. Gral. Unión de Educadores de Las Flores “Pedimos por el sueldo pero también por las partidas presupuestarias que no llegan”

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) fue uno de los gremios que adhirieron al paro general convocado por la CGT el día jueves. La unión de educadores de Las Flores, adherido a FEB acató esta medida en reclamo de mejoras tanto de sueldos como de otras cuestiones con sus trabajadores. “El reclamo viene desde el año pasado, la devolución del fonid, ese fondo se cobraba con aportes del estado nacional que decidió que no lo cobremos más. Fondos nacionales que el IPS recibía y ya no lo recibe”, dijo Fabiana Caputo, secretaria general de Unión de Educadores de Las Flores en “Voces de la ciudad”.

Pero este no es el único reclamo que desde educación se viene pidiendo hace tiempo, los consejos escolares por ejemplo, no reciben el dinero de los fondos nacionales. “No hay partidas presupuestarias para elementos de limpieza e higiene, no hay papel higiénico, bolsas para la basura, servilletas de papel. Motivo por el cual algunas instituciones están pidiendo colaboración a las familias”, contó la sec. general. Y sumado a eso, se refirió a los elementos de trabajo que cada docente debe proporcionarse por sí mismo. “Seguimos comprando nuestras tizas y fibrones para los pizarrones”.

También, Caputo, se refirió a la quita en los sueldos debido al impuesto a las ganancias. Y agregó, “Son derechos que adquirimos después de muchas luchas gremiales y de docentes y tener que perder estos logros cuando no somos la casta, -porque si algo no somos los docentes es la casta- consideramos que no es acá por donde se debería recortar”.

Nivel de acatamiento al Paro General en Las Flores:

Según el relevamiento de la CGT Regional Las Flores, la adhesión en nuestra ciudad al paro convocado ayer jueves 9 de mayo por la CGT, fue alta con el siguiente porcentaje en los distintos gremios e instituciones: