Concejal Daniela González, «Coopershoes tuvo que despedir la mitad de sus empleados y paralizó dos lineas de producción»

En el dia de ayer Concejales de todos los bloques políticos se reunieron en el Parque Industrial con empresarios radicados allí, autoridades del sector y de la secretaria de Desarrollo Productivo para interiorizarse sobre la situación de las empresas, del estado del Parque y proyectos de ampliación del mismo.

Hoy en Frecuencia Personal, la concejal del bloque Frente de Todos por Las Flores, Daniela González informó sobre esa reunión y la recorrida posterior que hicieron en el lugar.

“Obtuvimos bastante información de las empresas, una de agroindustria de avena, rebozadores y la otra de zapatillas, Coopershoes. Sobre todo esta última, donde las políticas del gobierno nacional la perjudicaron”, comentó Gonzalez. Donde dijo que de tener 330 empleados, hoy cuenta con 150, producto de no poder sostener la empresa, por la baja de ventas, no poder competir, la suba de impuestos y cargas sociales y al dia de hoy se han tenido que paralizar dos líneas de producción. “Esto nos puso en situación de alarma, porque a futuro si esto no mejora no va a cambiar la situación, porque el pronóstico es negativo”, completó.

Por otra parte, otra de las empresas allí instaladas es la de piscinas, donde su titular en cambio, según expresó, tiene una proyección importante a futuro, “tiene 40 empleados y va en crecimiento”, dijo la concejal.

Sobre la empresa de agroindustria de avena, comentó que tiene 7 empleados, hace pedidos especiales a Bs As. y trabaja con otras ciudades.

En cuanto a Sector Planificado, manifestó que se encuentran disponibles mas terrenos, pero de llegar más empresas habría por ejemplo que ampliar la red cloacal y mejorar la conectividad del lugar.

Estas recorridas si bien son de carácter informativo para el cuerpo legislativo, permiten evaluar luego que medidas iniciar o realizar proyectos en busca de soluciones, “ahora tendremos una reunión de bloque, para buscar soluciones. Es nuestro compromiso para tratar de revertir esta situación y ver desde el ejecutivo que se puede hacer”, expresó Daniela González.