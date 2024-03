AJEDREZ: TIANO PUENTE GANÓ INVICTO LA PRIMERA ETAPA DEL GRAN PRIX BONAERENSE

Tiano Puente, integrante de la Escuela Municipal de Ajedrez, se adjudicó de manera invicta la primera fecha del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, reservada para la categoría Sub 15, que se llevó a cabo ayer en la Escuela Técnica de 25 de Mayo.

Intervinieron 178 aficionados al juego ciencia y los demás alumnos del profesor Mario Orlando clasificaron así: en Sub 12 (33 jugadores): 12°) Gael Benavídez, 13°) Braian Vincent, 17°) Tomás Fosco, 16°) Ramiro Toledo y 29°) Renzo Eluchanz. Sub 15 (32 inscriptos); 7°) Juan Barreto, 9°) Bautista Pires, 15°) Tomás Espíndola y 19°) Lara Vitale. Sub 18 (12 anotados): 9°) Román Eluchanz. Libres (62 participantes): 43°) Mario Orlando.

La segunda etapa está prevista para el domingo 14 de abril en Bolívar.