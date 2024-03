PADEL: FIORELLA PROPATO GANÓ EL PRIMER SELECTIVO NACIONAL

La dupla conformada por Fiorella Propato y Francesca Floriani (San Luis) se adjudicó la primera fecha del Selectivo Nacional de padel de menores, reservada para la División Sub 18 femenina, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Córdoba y, por tal motivo, la Secretaría de Deportes y Cultura resalta tan importante logro, como así también felicita a los demás florenses que intervinieron en este prestigioso certamen.

Cabe destacar que ganaron con autoridad de punta a punta, debutando en una categoría dos años más grande y en la final se impusieron contundentemente 6/1 y 6/2 sobre Capello y Gómez (campeonas y N° 1 del ránking).

Por otro lado, estos son los resultados alcanzados por los demás padelistas de nuestra ciudad: en Sub 16 “A” femenino, Emma Di Tullio y Fátima Bermúdez (Florencio Varela) perdieron en semifinal 6/3 y 6/3 ante Antonella D’Angelo y Greta Gavino (La Plata), mientras que Aylén Giacoia Puente y Priscila Ayelén Acuña (Córdoba) fueron superadas en cuartos de final 6/4, 3/6 y 4/6 ante Pía Gosteli y Candela Zullich Farre (San Luis). En Sub 14 “A”, Nehuén Giacoia Puente y Felipe Chaya Medde (Lule, Tucumán) avanzaron hasta octavos de final; en tanto que en Sub 16 “A” masculino Santino Propato y Gustavo Lozano (Concepción del Uruguay, Entre Ríos) quedaron eliminados en octavos de final y, en Sub 18 “A” masculino, Valentino De Benedetto y Matías Guerreo (Córdoba) no superaron la fase de grupo.

Debemos consignar que el selectivo, organizado por la Asociación de Padel Argentino, es clasificatorio para el Panamericano de México y también otorga 2 plazas en el Premier Padel que se hará este año en Argentina.