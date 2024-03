“Estaría bueno que el país este enmarcado en defender la escuela pública, la salud, la justicia, y eso se defiende con fondos, no desfinanciándolo”, Eduardo Sandez

El día previo a comenzar las clases, conversamos en “Voces de la ciudad” con Eduardo Sandez, docente, dirigente gremial. Recientemente retirado de la actividad docente, a partir de ahora jubilado pero siempre abrazando desde el gremio las causas colectivas. “El ámbito gremial no lo dejare nunca, va a ser imposible porque es una causa que uno entiende, es lo que te la fuerza para seguir, para luchar e ir en pos de todo en lo que creemos”, expresó.

En este contexto de incertidumbre general, lo educativo no escapa de las preocupaciones, con el cambio de gobierno “solo vemos que lo que funcionaba se está destruyendo a motosierra limpia y lo que no funcionaba, funciona mucho menos”, opina Sandez. En esta misma línea se ha llamado a un paro para el lunes 4. Convocado por UDA y AMET una de las cuestiones centrales que tiene es la quita del fondo nacional de incentivo docente. Y al respecto, Eduardo Sandez manifestó, “En las Flores no repercutiría mucho, aunque desde CTERA no han dicho nada todavía”.

Así mismo, en nuestra provincia de Buenos Aires se respetó la paritaria “y eso lo celebramos. Mientras que en muchas otras provincias no se han pagado los sueldos en su totalidad y acá entre diciembre y este mes hemos recibido un aumento de más del 20%”, apuntó. Esta mirada no se comparte desde el gobierno nacional, según el profesor, ya que “cualquiera puede ver que hay una intencionalidad del gobierno nacional de desfinanciar a la provincia de Buenos Aires para que no pueda cumplir con su objetivo de pagar salarios, cumplir con las obras…. .Estaría bueno que el país este enmarcado en defender la escuela pública, la salud, la justicia, y eso se defiende con fondos, no desfinanciándolo”.