Ronaldo Córdoba: “la mejor motivación que uno puede tener es amar lo que haces”

El reconocido profesor y entrenador de básquet florense Ronaldo Córdoba, continúa aceptando nuevos desafíos como buen apasionado de este deporte. Luego de una muy buena temporada en el club Ferrocarril oeste, donde pudo cumplir los objetivos propuestos y lograr posicionar las divisiones inferiores en el número 1 del top 16 de Buenos Aires, pasó hace apenas unos días a ser el encargado de todas las divisiones inferiores del Club San Lorenzo de Almagro.

Hoy en Frecuencia Personal, en una comunicación telefónica, Ronaldo nos contó cuales son los nuevos proyectos en este importante club.

“Estaba feliz en Ferro, se había planificado bien que hacer, además es una institución bastante importante en cuanto a la historia del básquet en Latinoamérica, pero había que dar otro paso, traer jugadores y Ferro me dijo que no podíamos hacerlo. Y llegó San Lorenzo con su propuesta y me sedujo, me enamoré de su gente”, Expresó el entrenador. Agregando que se fue muy bien de esa institución, pero ahora tiene este nuevo proyecto, nuevas posibilidades con San Lorenzo. “El desafío no solo es ganar en capital sino que el objetivo tiene que ser dominar la Argentina”, dijo,

Con las mismas ganas y entusiasmo de siempre, Ronaldo Córdoba contó que lo primero que pidió es hacer un playón de básquet, “Ya hablé para hacer esa infraestructura, un gimnasio nuevo para tener ese lugar y eso me motiva mucho”, agregó el profesor.

Aportando sus conocimientos, su experiencia, poniéndole mucha pasión y “respetando el conocimiento de los otros profes que son más jóvenes –como dice él- está reacomodándose en esta nueva casa que le promete nuevos e interesantes proyectos. Y como remarca en sus palabras, “Pueden pasar los años, pero si la llama de amar lo que haces se mantiene, es la mejor motivación que uno puede tener”.