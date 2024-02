Canotaje Las Flores participó en Lobería con muy buenos resultados

Canotaje Las Flores, informa que los días 17 y 18 del corriente se llevo a cabo en la ciudad de Lobería la primera fecha del campeonato provincial de slalom y descenso, organizada por el Escuela Municipal de Kayak y fiscalizada por la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks.

La institución florense tuvo participación y se obtuvieron los siguientes resultados:

Slalom – Infantiles Caballeros: MASSAN SEBASTIÁN – 2º

Slalom – Menores Damas: MONFORT LUCÍA- 3º/MASSAN VICTORIA – 6º

Slalom – Master C – Damas: CANTELI ALDANA – 2º

Slalom – Master C – Caballeros: PISANO LUCAS – 1º

Descenso – Infantiles Caballeros: MASSAN SEBASTIÁN – 1º

Descenso – Menores Damas: POULETE ROJAS ANA PAULA – 1º / MONFORT LUCÍA – 6º

MASSAN VICTORIA – 7º

Descenso- Master C – Damas: CANTELI ALDANA – 2º

Descenso – Master C – Caballeros: PISANO LUCAS – 1º

Con esta regata se dio inicio al calendario anual de competencias fiscalizadas por la Federación Bonaerense de Kayaks y Canoas.

La próxima competencia, primera fecha del campeonato provincial de maratón, se llevará a cabo los días 23 y 24 de marzo en la ciudad de Jauregui, organizada por el Club Náutico “El Timón”. Se desarrollarán competencias de 12 y 16 km y regatas promocionales de entre 1000 y 4000mts.