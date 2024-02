CONTINUA LA BÚSQUEDA DE PABLO NAVAS SERRANO AHORA EN UN AREA ESPECÍFICA

Jefatura de Policía Comunal de nuestra ciudad, en el día de hoy 20 de Febrero de 2024 y en el marco de Proceso Penal caratulado: “AVERIGUACION DE PARADERO – CAUSANTE: NAVAS SERRANO, PABLO – LAS FLORES”, con la intervención de la UFI Nº 6 a cargo de la Sra. Agente Fiscal Karina Gennuso y Ayudante Fiscal Local Dr. Pablo Iparraguirre, ambos del Departamento Judicial Azul; informa que se continua con la búsqueda del ciudadano NAVAS SERRANO, PABLO. Habiéndose determinado por distinta información conectada a través del trabajo realizado en conjunto por las diferentes dependencias policiales de la ciudad, Centro de Monitoreo y áreas municipales, un área de búsqueda especifica en la que se obtuvieron durante el día 15 del corriente mes y año en diferentes horarios avistamientos del señor PABLO NAVAS, (rastros del rodado y pisadas que se presumen pertenecen al mismo) en información del teléfono celular de este. Toda esa información tras ser analizada determino un área de búsqueda que tiene una superficie comprendida entre Paraje El Trigo con orientación hacia Paraje Sol de Mayo, desde Paraje Sol de Mayo hacia cercanías de boliche viejo El Tropezón y desde allí hacia la intersección de la Ruta 30 y 91. Retomando por esta por Ruta Provincial N° 91 hasta la localidad de El Trigo. Es de destacar que el área antes determinada posee complejidades geográficas que dificultan la búsqueda, existiendo grandes superficies sombradas con maíz y girasol a altas alturas, entre otros sembrados, montes, pastizales, etc. No obstante ello se abocó la mayor cantidad de recurso humano y logístico de nuestra ciudad como también de ciudades vecinas, con colaboración de Bomberos Voluntarios de Las Flores, Cacharí, Rauch y María Ignacia Vela, quienes aportaron personal no solo para la pesquisa, sino también perros de búsqueda y rastreo y lanchas y kayak que son utilizados en los espejos de agua y arroyos que surcan nuestro partido en la zona de exploración. Se relevaron atreves del Centro de Monitoreo local cámaras públicas y privadas, obteniéndose también la colaboración de Sección Táctica de Video Vigilancia, perteneciente a la Superintendencia de Comunicaciones quienes rastrillaron grandes zonas con drones pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la provincia. Se cuenta con un grupo de análisis de las comunicaciones que aporta información de interés sobre la telefonía celular del ciudadano NAVAS. Se hizo presente una sección del Cuerpo de Caballería de la Provincia de Buenos Aires a quienes se les asignó junto a un grupo de baqueanos el rastrillaje y búsqueda en zonas de difícil acceso montes, cañadones, pastizales, etc. A diario se mantienen reuniones de coordinación a los efectos de determinar las acciones a seguir en la búsqueda.-

Se cuenta con la colaboración logística del Municipio de nuestra ciudad y se trabaja de manera estrecha con la familia de PABLO NAVAS.-

Se solicita la colaboración a la población a los fines de dar con el paradero de: NAVAS SERRANO PABLO, Español, instruido, divorciado, jubilado, nacido el 05/11/1945, de 78 años de edad, domiciliado en Av. Gral. Paz N° 57, DNI N° 93.898.897, quien se habría retirado de su domicilio a bordo de biciclo tipo playera color verde, con canasto de PVC en color negro, vistiendo camisa a cuadros roja y blanco, pantalón de color claro y zapatos mocasines y gorra visera. Persona de un 1,75 metros aproximado de estatura, calvo en parte superior y entrecano en laterales, cicatriz de quemadura en mejilla derecha, bigotes, delgado, tez blanca. Posee demencia senil, se halla bajo tratamiento médico.- Se adjunta a la presente placa fotográfica de la misma y fotografías de Área de búsqueda .