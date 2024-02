Concejal Leo Municoy: “No tengo dudas que con estas políticas nacionales nos va a ir mal por más que se haga todo lo que hay que hacer”

El contador Leonardo Municoy retomó su labor en el concejo deliberante, luego de algunos meses de licencia. En el mediodía de “Voces de la ciudad” hablamos con él sobre su regreso al recinto, la actualidad política y su análisis del presupuesto recientemente aprobado.

“Hace 20 años que empecé a militar y siempre fue difícil estar lejos del concejo aun antes de ser concejal, porque pertenezco a un grupo de militancia donde siempre estuvimos cerca de las decisiones del concejo y de la agenda pública”, contó.

Como resaltó Municoy, es una responsabilidad muy grande ser concejal, “Y me pereció que dar un paso al contado no era lo correcto. Y lo que me determinó volver así fuertemente fue la victoria de Milei en el ballotage”. Al respecto sobre este nuevo gobierno comentó, “Estamos empezando a vivir un marco de muchísima restricción económica, con medidas de definiciones que se están tomando a nivel nacional que van a repercutir en el bolsillo de la gente y en el nivel de trabajo de los comercios, las industrias, aumento de tarifas”. El contador explicó además que las medidas económicas que se van a tomar tendrán un impacto negativo y tanto la provincia como los municipios no van a ser ajenos a ellos. “No tengo ningún tipo de dudas que con estas políticas nacionales nos va a ir mal por más que se haga todo lo que hay que hacer”.

Sobre el presupuesto y la postura de la oposición, el concejal opinó, “en un presupuesto el punto 1 es el equilibrio, y se da cuando el municipio piensa en lo que se va a gastar y eso debe dar igual a lo que uno espera recaudar, en tasas, coparticipación, y algún fondo de la provincia o nación”.

Más adelante se refirió a los temas de interés que según su parecer deben tratarse con más urgencia en el Concejo. “Creo que el tránsito es algo importante, se ha aprobado la vuelta de la doble mano en la Avenida San Martín y hay que avanzar con modificaciones allí, el semáforo de Gral. Paz, las velocidades”. Y expresó que hay mucho para hacer con el tema. Agregó, por otra parte que cuestiones como el empleo es algo que no se puede manejar desde el Concejo Deliberante, “incluso los intendentes porque depende mucho de la cuestión nacional”.

