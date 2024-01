Parte policial: ilícitos cometidos durante la semana

Con fecha 25/1/24 personal de este CPR a raíz de una problemática que incomodaba a vecinos del paraje El Rebenque los cuales manifestaban que distintas personas ingresaban a su fundo rural a sacar choclos en cantidades excesivas y que posteriormente los vendían por las redes sociales Facebook y/o WhatsApp. Es que en horas de la tarde personal de patrulla Rural haciendo recorrido intercepto vehículo identificando al chofer de 54 años que resulta ser de esta ciudad el cual iba acompañado por sus nietos menores de edad, dando cuenta que en la caja de su camioneta llevaba una bolsa y en su interior tenía más de 70 espigas de maíz lo que comúnmente denominamos choclos, donde no pudo está persona acreditar fehacientemente su procedencia por lo que se da inicio a una causa penal caratulada Averiguación de Ilícito con intervención de la Ayudantía Fiscal local , incautando lo antes mencionado.- Así mismo como jefe de Patrulla Rural aprovecho este medio para hacer mención que dichas acciones llevadas a cabo en esta época del año es tomado en gran parte de las sociedad como una broma o picardía pero no deja de ser un delito el cual es punible de sanción penal, por lo que se recomienda a la ciudadanía evitar estas practicas ilegales.

Informo: Comisario Diego Lopez Jefe Patrulla Rural Las Flores.

Personal de Sub Delegación Departamental de Investigaciones Las Flores, Comando de Prevención Rural Las Flores y Grupo Apoyo Departamental de General Alvear llevaron a cabo dos allanamiento en nuestra ciudad en el marco de Proceso Penal Caratulado Hurto

Según fuentes Judiciales la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores, Comando de Prevención Rural Las Flores y Grupo de Apoyo Departamental de General Alvear llevaron a cabo Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro, en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 06 a cargo de Dr. Karina Gennuso y Ayudantía Fiscal de las Flores a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre del Departamento Judicial de Azul. Tras denuncia penal realizada el día 23 del corriente mes y año por un vecino de planta de energía eléctrica de la empresa Transba situada en Ruta Provincial 91 y Avenida Los Manzanares, el cual daba cuenta de la sustracción de diferentes elementos que componen dicha planta. La SUB DDI LOCAL y COMANDO DE PREVENCION RURAL se abocaron a la investigación del ilícito, realizando amplias tareas de campo, análisis fílmicos de cámara municipales y privadas, testimonios recepcionados, coordinadas por la Fiscalía Actuante logrando recolectar diversas pruebas que indicarían que no sería ajeno al hecho un ciudadano oriundo de este medio, por lo que el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para dos vivienda de este medio, lugar de residencia del sindicado y la restante de un familiar, de los cuales no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores, Comando de Prevención Rural y Grupo de Apoyo Departamental de General Alvear, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de una motocicleta marca Yamaha modelo Cripton de 110 C.C., indumentaria que habría sido utilizada al momento de cometer el ilícito y siete cadenas de aisladores de cerámica elementos estos de interés para la prosecución de la presente investigación, los cuales serán puestos a disposición de fiscalía interviniente.

ALLANAMIENTO CON RESULTADO POSITIVO

En horas de la tarde del día 23 de enero, el personal perteneciente al Grupo técnico Operativo de la Policía de Seguridad Comunal de Las Flores, dio cumplimiento a ORDEN DE ALLANAMIENTO, REGISTRO Y SECUESTRO en una vivienda de nuestra ciudad, otorgada por el Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Azul a cargo del Dr. Juan José Suarez. Dicho procedimiento fue el resultado de tareas investigativas realizadas por el personal de esta Dependencia en el marco de dos denuncias realizadas, días atrás, por vecinos florenses donde daban cuenta de elementos de electricidad y sustracción de adoquines Holanda, pertenecientes estos últimos al Municipio local que se encontraban destinados para ser instalados en la PLAZOLETA DEL BARRIO TRAUT, sita en Avenida Avellaneda y 17 de Octubre.- Los elementos de mención fueron secuestrados en el lugar del procedimiento y forman parte de las causas judiciales en curso caratuladas “HURTO” con intervención de la Ayudantía Fiscal Local.

El día 24 de enero en horas de la tarde, se recepcionó una denuncia de HURTO, en la que se daba cuenta la sustracción de un rodado dejado en la vía pública. Como resultado de tareas investigativas por parte del Grupo Técnico Operativo perteneciente a esta Fuerza de Seguridad local, se logró hallar tal rodado, siendo este una bicicleta Mountain Bike marca Vairo. Cabe destacar que dicho elemento que oportunamente había sido denunciado como sustraído se pudo establecer que el mismo había sido olvidado en la vía pública por su propietario.

Se solicita a los vecinos a modo de prevención, que utilicen los resguardos de seguridad mínimos indispensables (cadenas, candados, etc) al dejar este tipo de rodados en la vía pública.