MAPA abre sus puertas en enero con la muestra “FAUNA”

Durante el mes de enero Mapa abrirá sus puertas de miércoles a sábado, 19 a 21 hs, donde podrán visitar en la sala de exposiciones: FAUNA de Osvaldo Morua. La muestra está conformada por pinturas de grandes formatos y piezas de orfebrería.

Al referirse a su obra Osvaldo Morua señala: “no soy un orfebre, no soy joyero, les digo todo lo que no soy, no soy platero. Soy un aspirante a artista que investiga en diferentes materiales, como forma de expresión y en este caso encontré que había algo que yo vengo desde lejos trabajando y que es la cultura precolombina, que lo quise ensamblar con una problemática actual que es la extinción de las especies. Si vamos a las culturas precolombinas que tenían tanto respeto por la naturaleza, por todo lo que las rodeaba, y nosotros, que no tenemos ningún respeto, que estamos llevando y empujando a las especies a la extinción. Eso está escrito o contado en cada una de las piezas.”.

MAPA los espera en Rivadavia 489, con entrada libre y gratuita.