AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL EN LA ÚLTIMA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, intervinieron en la décima y última fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se desarrolló el domingo en el Club Cesuar de Azul.

Participaron 186 ajedrecistas de más de 15 delegaciones, donde los florenses lograron siguientes puestos: en Sub 10 (28 jugadores): 3°) Braian Vincent, 9°) Ramiro Toledo, 15°) Ciro Branchesi Gómez, 26°) Simón Dulau y 28°) Benicio Onraita.

Sub 12 (31 inscriptos): 5°) Tomás Espíndola y 15°) Francisco Zurawlow.

Sub 15 (40 participantes): 3°) Román Eluchanz, 7°) Tiano Puente, 11°) Bautista Pires, 14°) Juan Ignacio Barreto, 15°) Bruno Castella, 26°) Lara Vitale (mejor dama) y 34°) Baltazar Padín Fernández.

Sub 18 (15 ajedrecistas): 8°) Tobías Ferrari.

Libres (49 anotados): 37°) Ana Laura Orlando.