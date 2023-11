FÚTBOL INFANTIL: TODOS LOS CAMPEONES DEL CLAUSURA

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Deporte, destaca la presentación de los finalistas del Torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores y a su vez hace una mención especial a los campeones.

Los encuentros se disputaron el pasado sábado y los resultados registrados fueron los siguientes:

En sub 9, El Taladro perdió 1 a 0 con Asociación Juvenil Barrio Traut, pero como en la ida había ganado 3 a 0 se quedó con el título.

En Sub 11 Ferrocarril Roca en la ida se impuso 1 a 0 sobre Juventud Unida y, al igualar 1 a 1 en la vuelta, se adjudicó del certamen.

En Sub 13 El Taladro (3) igualó 2 a 2 ante Ferrocarril Roca (2), llevándose la copa el “Verde” ya que el resultado global fue 5 a 4.

En tanto que en Sub 15 Juventud Unida a pesar de la derrota por 2 a 1 frente a Atlético Las Flores, se consagró campeón porque en la ida triunfó 2 a 0.

En Sub 17, El Taladro (2) dio la vuelta olímpica al vencer 2 a 0 a Juventud Unida (2).

Y en Sub 25, Juventud Unida y Ferrocarril Roca empataron 1 a 1, registrándose el mismo marcador que en la ida, donde “La Juve” ganó el torneo a través de la definición por penales.