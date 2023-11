Noticias varias del boletín municipal

EMOTIVA CELEBRACIÓN POR EL 50° ANIVERSARIO DEL CENTRO OESTE

El Centro de Promoción Comunitaria Oeste “Enrique Fayad” celebró su 50° aniversario con un acto en donde no faltaron los recuerdos, la emoción y la alegría por todo lo compartido.

Con la presencia de autoridades municipales, personal de la institución y ex trabajadores, alumnos y las familias, el festejo tuvo lugar este miércoles 22 de noviembre en las instalaciones de Av. Avellaneda y Ceretti.

Durante el Acto Protocolar dirigieron unas palabras Sonia Lerra, en representación de las familias que asisten el Centro, y de la ex docente Griselda Perdomini, quienes recordaron distintos momentos vividos durante su paso por el Centro. También dejó su mensaje la coordinadora Vilma Amed quien agradeció por todo el apoyo recibido para siempre poder brindar lo mejor a los niños.

El intendente Alberto Gelené, acompañado por Fabián Blanstein, presidente del Honorable Concejo Deliberante y Mariángeles Basile, secretaria de Desarrollo Humano, saludó a todos los que forman y formaron parte de la historia del establecimiento y recordó con emoción a Vilma Di Siervi.

Luego, tras la bendición del Cura Párroco Martin Ripa, se hizo el descubrimiento de una placa y se entregaron presentes a ex docentes.

En tanto, en el patio, en marco de la actividad de fin de ciclo, se agasajó a los jóvenes egresados y se disfrutó de los números artísticos y musicales; por último se cantó el Feliz Cumpleaños.

CORTE DE CALLES POR EL FESTIVAL DE PEÑAS Y FORTINES 2023

La Municipalidad de Las Flores informa que este sábado 25, con motivo de la realización del 42° Festival Nacional de Peñas y Fortines, se realizarán diferentes cortes de calles.

Desde las 16 horas permanecerá cerrada al tránsito la Avenida San Martin desde 9 de julio hasta la Avenida Sarmiento (Obelisco) y las esquinas adyacentes.

La circulación paralela a Av. San Martín será por calle 25 de Mayo y Av. Carmen.

Asimismo, se solicita a los vecinos no dejar estacionados los vehículos sobre la Avenida San Martín dado que por allí se realizará el tradicional Desfile y Paseo Criollo.

En tanto, por cuestiones de armado y organización, en las horas previas se podrá ver interrumpido el tránsito en otras calles céntricas.

TRANQUERAS CONECTADAS: REUNIÓN INFORMATIVA E INICIO DEL PROGRAMA EN VILELA

La Dirección de Asuntos Agropecuarios informa que, en marco de la continuidad del Programa Municipal “Tranqueras Conectadas”, ayer jueves 23 se realizó la reunión informativa para los vecinos del Cuartel IV Vilela.

El encuentro se desarrolló en la Escuela Primaria N° 5 donde luego se colocó la chapa identificatoria de georreferenciación del establecimiento, dando inicio al trabajo de TRANQUERAS CONECTADAS en dicho Cuartel.

Desde el área se agradece a la directora de la Escuela, Ruth Maciel; a la Auxiliar Érica Melo, y a los vecinos que se acercaron a participar de la reunión.

MUESTRA ANUAL DE TALLERES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

La Secretaría de Cultura invita a la comunidad a presenciar las diferentes jornadas de cierre de los distintos talleres que se desarrollan durante el año.

El próximo lunes 27 de noviembre desde las 18 horas, el Taller de Clown Adolescentes que dirige la profesora Clara Díaz Uberti, presentará una exhibición del trabajo anual.

Al día siguiente, el martes, 28 desde las 20.30 horas, se podrá disfrutar de la muestra anual del Taller de Ensamble Musical de Niños y Adultos. Este taller de la Secretaría de Cultura está conducido por los profesores Bárbara Pascual y David Noguera.

Otro de los talleres que presentará sus realizaciones anuales es el Literario que se ofrece en la Biblioteca Popular 25 de Mayo con la profesora Miriam Campagne. La invitación a presenciarlo es para el día lunes 4 de diciembre a las 19 horas en la Biblioteca.

OLIMPÍADAS JUVENILES FLORENSES: DIVERSIÓN E INCLUSIÓN CON TODOS LOS EGRESADOS EN EL PARQUE DE LA COSTA

Más de 200 egresados de todas las Escuelas Secundarias de nuestra ciudad pudieron disfrutar de una experiencia única con sus compañeros en el Parque de la Costa, como premio por su impecable participación en las Olimpiadas Juveniles Florenses.

El programa, que es modelo en la región, reunió a jóvenes, familias y comunidades educativas de todas las escuelas secundarias de nuestra ciudad en diferentes etapas: Educativa, Turismo, Cultural, Deportiva, Ambiental y Recreativa; generando espacios de encuentro entre las escuelas y con la comunidad.

Todo esto se debió al esfuerzo realizado por el Gobierno Municipal con el objetivo de recompensar el compromiso y la participación de los egresados durante todo el año en la competencia más importante para los jóvenes de nuestra ciudad.