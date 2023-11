PADEL: EXCELENTE PRESENTACIÓN DE FIORELLA Y SANTINO PROPATO EN EL MUNDIAL

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes, felicita a los hermanos Fiorella y Santino Propato por su magnífica participación con la Selección Argentina en el Mundial de Padel de Menores, que se llevó a cabo desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de noviembre en Asunción, Paraguay.

Fiorella (15 años y N° 1 del país) integró el equipo femenino Sub 16 que logró la medalla de plata, mientras que Santino (14 años y N° 2 del ránking Nacional) formó parte del elenco de la división Sub 14 masculina que conquisto la presea de bronce.

Cabe destacar que este prestigioso torneo, como así también el Campeonato Panamericano, son eventos muy importantes donde se preparan los menores durante todo el año y se realizan cada dos años, siempre en fechas cercanas a fin de año entre octubre y noviembre, ya que los chicos clasifican como equipo. Es integrado por 24 jugadores y se conforma de la siguiente manera: 12 varones y 12 mujeres, y se divide por categorías: Sub 14, Sub 16 y Sub 18; dónde los técnicos seleccionan las parejas N° 1 y N° 2 para participar de los torneos de la Selección Mundial de Padel de Argentina.