Néstor “El Flaco” Paoletti, sobre la obra “Diferentes pero amigos”: “El teatro es de todos y para todos, es un lindo espectáculo para divertirse y pasarla bien”

Un nombre que asociamos rápidamente al espectáculo local, a la cultura y puntualmente al teatro es sin dudas, Néstor “El Flaco” Paoletti. En “Voces de la ciudad” charlamos con él de la comedia municipal y recordamos grandes actrices y actores que pasaron por las tablas florenses.

“Empecé a los 17 años en la comedia municipal, estuve casi 20 años en la parte técnica después”, recordó El Flaco, que ya tiene alrededor de 50 años vinculados al teatro. Integró también el trío de humor “Ponele H”, fue asistente y productor del Gato Peters, y hoy continúa integrando el elenco de la comedia municipal.

Recordó compañeros de escenario como Pirincho Risso, “es un referente de todos”, dijo. Enrique Muñiz “con quien con solo una mirada ya sabíamos que iba a decir o no el otro. Éramos uno solo con Enrique”, comenta. Además Estela, “una señora actriz, o Katy, Marta González, Lucy, cómo jugábamos arriba del escenario. Nos divertíamos para divertir a la gente”, completó El Flaco.

En la parte técnica, fue encargado de iluminación y escenografía, “cuando estas en lo técnico, estas tan metido ahí que no prestas atención a lo otro”, explicó. Además contó cómo hacían con los cambios de escenografías donde “tenés que estar muy concentrado y a full no podes errar ni un milímetro porque sino llegan tarde todos”.

El Flaco Paoletti en su recorrida actoral no solo hizo comedia, también incursionó en el drama, “con Susi como directora interpreté el papel de un abuelo, fue uno de los papeles que me marcaron, me gustaron y me llevó un tiempo…” recordó.

Tantos lindos recuerdos de mucho tiempo formando parte de la comedia, sus distintas obras, los compañeros. El Flaco mantiene su talento y hoy forma parte del elenco “Diferentes pero amigos”, la nueva propuesta de la comedia municipal que estrenó hace muy poco y se presentó a sala llena en el Teatro Español.

El próximo viernes 24 y sábado 25 se vuelve a poner en escena, en esta oportunidad con entradas a beneficio de Aphogard y el Centro de Dia. “Lo recaudado será para ellos. El valor de la entrada es de 1000 pesos y es una buena oportunidad para la gente de Las Flores que no haya ido al teatro y no la haya visto, tenga la posibilidad de compartir con nosotros un lindo momento”, invitó el actor. Con la garantía de que se van a reir desde el minuto uno de la obra, la propuesta es pasarla bien “y se van a ir llenos de risas”, agregó “el Flaco”. “El teatro es de todos y para todos, es un lindo espectáculo para divertirse y pasarla bien”. Con estas dos nuevas funciones para aprovechar una gran comedia del teatro local.

