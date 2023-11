FM PLAY RADIOS inaugura hoy su “nueva casa”

Y llegó el dia… el medio cabecera de nuestra productora, Play Radios FM 107.7, inaugura sus nuevas instalaciones y la “presenta en sociedad” con un acto sencillo, con invitados especiales y en el marco de cierta formalidad.

Si miramos para atrás fueron muchos los años de trabajo y dedicación que permiten concretar éstos logros, y nada puede hacerse si no es con el acompañamiento de muchísima gente que sería imposible de enumerar, familia, amigos, oyentes, anunciantes, colegas bienintencionados.

La productora estuvo a cargo del medio casi 20 años en concesión, y junto al destino de la nueva locación que hoy se presenta también queda definitiva la titularidad para “Latido Producciones”.

No cambia su nombre, no cambia su estilo, no cambia su gente… se amplía. Play Radios abre aún mas sus puertas y micrófonos a toda la sociedad, a todos los sectores, con el ánimo de ser la voz de quienes no la tienen.

Cuando es más fácil cruzarse de brazos y penar por los duros tiempos que se atraviesan nuestra productora se atrevió a soñar, a invertir y a seguir pensando en otros proyectos para un futuro a mediano plazo que nos hará seguir creciendo y encarar nuevos desafíos.

Desde el lunes próximo están todos invitados a conocer la “nueva casa” que nos convierte en “la más nueva de las más viejas”, estamos en San Martín 736 – 1er. Piso.