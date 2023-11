Noticias Deportivas: Nehuén de Usubiaga ganó el Argentina Open de Jiu Jitsu

JIU JITSU: NEHUÉN DE USUBIAGA GANÓ EL ARGENTINA OPEN

La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes, destaca la presentación de Nehuén de Usubiaga, quien se adjudicó el torneo Argentina Open de Jiu Jitsu disputado el fin de semana en el Parque Olímpico de las Juventudes de Buenos Aires.

El florense compitió en la división Juvenil 2 Faixa Azul y obtuvo el certamen más importante del año que ha ido creciendo en participantes, audiencia e infraestructura, hasta convertirse en uno de los mayores certámenes en el Continente, fuera de Brasil. Como en ediciones anteriores, hubo representantes de Brasil, Uruguay y Chile, que se sumaron a los competidores argentinos.

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL EN LA NOVENA ETAPA DEL GRAN PRIX BONAERENSE

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando, intervinieron en la novena fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo el domingo en el Centro de Exposiciones de Olavarría.

Hugo 184 participantes de más de 15 delegaciones, registrando los florenses las siguientes posiciones:

Sub 8 (24 jugadores): 14°) Elson Calzada. Sub 10 (22 ajedrecistas): 10°) Braian Vincent.

Sub 12 (30 inscriptos): 8°) Tomás Espíndola, 20°) Francisco Zurawlow y 38°) Pastor Melo.

Sub 15 (44 anotados): 6°) Román Eluchanz, 12°) Tiano Puente, 16°) Francisco Ailán, 19°) Bautista Pires, 23°) Bruno Castellá, 27°) Lara Vitale (mejor dama) y 37°) Baltazar Padín Fernández.

Libres: 26°) Ana Laura Orlando y 28°) Mario Orlando.

La décima y última instancia está prevista para el domingo 3 de diciembre en Azul.