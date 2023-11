Este domingo en Pardo se jugará la segunda fecha del torneo agrario de fútbol. La jornada comenzará a las 9,30 hs y la programación de partidos es la siguiente:

09:30 hs Es.N°29 El Torito vs Esc.N°27 El Despunte

11:00 hs S.F.E.T vs Esc.N°7 Pardo

12:30 hs Esc.N°17 El Km vs Esc.N°30 El Cruce

14:00 hs Sala 1° Aux.El Trigo vs Esc.N°13 Pardo

15:30 hs Jardín N°903 Pardo vs C.J.R

17:00 hs Esc.N°16 Sol de Mayo vs Esc.N°24 Estrugamou