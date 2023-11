Ana D´Agostino sobre la feria de Cáritas: “hay ropa de fiesta a precios muy acotados”

En este penúltimo mes del año, y frente al próximo baile de egresado, desde Cáritas se organizó una feria especial donde se puede conseguir ropa de fiesta en excelente estado y a precios muy económicos.

En “Voces de la ciudad” conversamos con Ana D´Agostino, colaboradora de la institución, quien contó qué días abren sus puertas para esta feria. “Hace unos años comenzamos con esta idea de ofrecer prendas en excelentes condiciones, y donde hay mucha ropa de fiesta, para este evento y para la familia a precios muy acotados, muy baratos y accesibles para todos”, señaló Ana. Hay trajes, zapatos, camisas, todo lo que necesita un egresado y su familia para este evento. Y explicó que lo recaudado se invierte en alimentos y en distintas necesidades que se van detectando.

La feria de Cáritas recibe donaciones durante todo el año, “nos viene bien todo, lo único que tratamos es que la gente done cosas que estén en condiciones para que otro las use, no rotas, no sucias”, comentó.

Se dispusieron los dias sábados 11, 18 y 25 de noviembre de 10 a 13 hs para quienes necesiten o deseen ir a buscar este tipo de ropa. Asi mismo los martes y jueves de 10 a 12 hs continua abierto para todo aquel que necesite cualquier tipo de ropa o calzado.

