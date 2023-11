Sebastián Lizarraga: “los concejales del oficialismo parece que están solo para calentar la silla”

Pasadas las elecciones generales y a poco tiempo de asumir los nuevos cargos en nuestra ciudad, dialogamos en “Voces de la ciudad” con el concejal por el bloque Adelante Juntos, Sebastián Lizarraga. El dirigente de la UCR local manifestó su postura frente a estos días post elecciones donde, lejos de descansar, se continuó con el trabajo legislativo y partidario. “Desde que uno es electo como concejal no hay etapa para el descanso. Ahora no tenemos un trabajo activo en lo que son las elecciones, pero descansar no descansamos nunca”, señaló en referencia además, al balotaje donde su partido no es ninguna de las dos fuerzas que disputan la presidencia.

Sobre la labor en el concejo deliberante, Lizarraga afirmó que su bloque es quien sostiene las sesiones, al menos en el último tiempo, ya que tratan de presentar tres proyectos por sesión. “Fuimos electos por 4 años así que tenemos que honrar con la labor lo que eligieron los vecinos. Es una cuestión de estadística, la mayoría de los proyectos son nuestros”. Y reiteró que fueron electos para eso “y sino presentamos nos hacen sentir que estamos calentando la silla, y con razón. Y diríamos que los concejales del oficialismo solo están para calentar la silla”.

Respecto a la conformación del nuevo Concejo, desde su bloque quien termina el mandato es Valentín Gennuso que será reemplazado por Martín Saladino. El concejal Lizarraga contó que ya han tenido reuniones para reestructurar el nuevo trabajo como cada vez que ingresa un nuevo edil. “Y porque el primer proyecto que se va a votar es el del presupuesto y la ordenanza fiscal e impositiva que es lo más importante que nos pasa en el año como concejales. Tenemos que instruirnos, tenemos que ayudar a los nuevos concejales por eso estamos teniendo estas reuniones”.

Finalmente, sobre qué postura asumieron frente a la elección del domingo 19, donde el candidato oficialista se enfrenta al libertario, el concejal de Adelante – Juntos dijo, “hablamos con la gente de La Libertad Avanza y le dijimos que estábamos a disposición para fiscalizar o ayudar para tratar de garantizar una elección lo más prolija posible. No se lo ofrecemos al oficialismo porque sabemos que tienen fiscales de sobra, incluso más de lo permitido en las escuelas. Para garantizar la mayor transparencia en los comicios”.

Si bien como dirigente no piensa influir en la decisión del voto de sus simpatizantes, se expresó al respecto y dijo, “si nos creemos dueños de los votos del afiliado estamos perdidos, porque cada uno tiene que tomar su decisión. Pero sí que expresen lo que sienten y que vayan a votar”.

Volvé a escuchar la entrevista haciendo clic en este enlace