El torneo de fútbol agrario comienza este fin de semana, y tiene su primera fecha en el paraje El trigo, será el domingo 5 de noviembre con entrada libre y gratuita, y estos son los horarios de los partidos:

Primer fecha

09:30 hs Sala 1°Aux El Trigo vs Sala 1°Aux Pardo

11:00 hs Esc.N°13 Pardo vs C.A.E

12:30 hs Jardín N°903 Pardo vs C.A.V

14:00 hs C.J.R vs Esc. N°11 Piarresteguy

15:30 hs Esc.N°16 Sol de Mayo vs C.U.D.P

17:00 hs Esc.N°24 Estrugamou vs Esc.N°5 VILELA