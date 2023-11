Agenda: qué hacer este fin de semana en Las Flores

Viernes 3:

*Semifinales de Futbol: 19 hs sub 13 – 20hs Sub 9 – 21:15hs sub 15 – 22:15 hs sub 25. Estadio Ferrocarril Roca. Entrada $1000 (Ver boletín a pie de pagina)

*Peña: 21 hs. Centro cultural El Caldero. Actuarán Malabrigo Criollo y Sabrina Ocampo, Diego Rodriguez. Entrada $1500

Sábado 4:

*Semifinales de Futbol: 10 hs sub 9 – 11 hs Sub 11 – 12:15 hs sub 17 – 14 hs sub 25. Cancha Juventud Unida. 9:30 hs Sub 11 – 10:30 hs sub 13– 12 hs sub 15 – 14 hs Sub 17. Estadio CEF. Entrada $1000 (Ver boletín a pie de pagina)

*Torneo de NewCom: 9 hs. ex fábrica cattorini, gimnasio escuela San Miguel y CEF Nª6. Gratis

*Poética de los Jardines: 17 hs. Biblioteca Popular 25de mayo. Lectura de Poesia, taller de papel reciclado. Gratis – llevar mate.

*Bailecito campero: 22 hs. El trigo. Actuarán la F Etchemendi, Grupo Latido, los Gauchitos de la cumbia. Con Entrada a beneficio de la Cooperadora del Hospital

Domingo 5:

*Torneo de NewCom: 9 hs. ex fábrica cattorini, gimnasio escuela San Miguel y CEF Nª6. Gratis

*Concurso de pesca infantil: 11 hs, Parque Plaza Montero, sector canal al lado a la botera. Organiza Club de Pesca Deportiva. Gratis – llevar caña, carnada y balde

*Fiesta del Lechon: 13 hs en Pardo. Almuerzo y shows para toda la familia. Organiza Club Unión Deportiva de Pardo. Con tarjeta.

*Barrileteando la diversidad: 15 hs en la laguna, sector cancha de futbol. Organiza Cre Hab. Gratis – llevar barrilete

*Semifinales de futbol Primera División: 16:30 hs Estadio CEF. 20hs. Estadio Ferrocarril Roca. Entrada $1200 (Ver boletín a pie de pagina)

Boletin oficial de la Liga de Futbol: