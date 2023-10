Fabián Blanstein, concejal electo: “está la posibilidad que vuelva a ser el presidente del Concejo o no”

En “Voces de la ciudad” charlamos con Fabián Blanstein presidente del Concejo Deliberante sobre la última sesión realizada el jueves por la mañana con pocos puntos en el orden del día y desarrollada de forma normal. Con un restante de dos sesiones ordinarias más para lo que queda del año, entre los puntos destacados se trató y aprobó la prórroga del presupuesto de la ordenanza fiscal e impositiva, se declaró de interés legislativo el proyecto naturaleza de cerca, y la actividad remando por la vida de lalcec. Además hubo otros proyectos que pasaron a comisión.

Por otra parte, Blanstein analizó las elecciones pasadas recientemente donde expresó, “Nosotros estamos conformes porque la ciudadanía florense eligió y avaló la gestión de Alberto, pero hay que seguir trabajando”. Y explicó la importancia del otro 50% que no los acompaño y que hay que acercarlos y escucharlos.

Como primer concejal electo, Fabián Blanstein sería el reemplazo directo del intendente si este último tomara licencia o se ausentara, “Era conciente cuando decidí acompañar nuevamente a Alberto Gelené del lugar que ocupaba, que sería el reemplazo natural de sus licencias”, dijo. Y comentó también que se verá si Alberto tiene posibilidades de acceder a otras instancias, “y ahí lo reemplazaré de la mejor manera posible tambien”.

En cuanto a la conformación nueva del Concejo Deliberante, el oficialismo renueva 4 bancas que había puesto en juego, la oposición ingresa dos concejales y una tercera fuerza agrega en esta oportunidad un representante. Con respecto a esto, explicó que si bien no se han juntado a conversar con los concejales electos, lo harán más adelante para definir estrategias que favorezcan a su espacio, seleccionar autoridades entre ellas quien será el presidente del cuerpo, ya que cuentan con mayoría para hacerlo. Y en este sentido aclaró que existe la posibilidad de volver a presidir el Concejo o no, “está la posibilidad que lo vuelva a ser o no, sino seré concejal de bloque, porque no ha sucedido durante las otras gestiones y podía ser para moverme un poco más. Vamos a ver cómo llegamos”, definió.

Finalmente hizo referencia a la elección a nivel provincia y nacional, donde manifestó no haberse sorprendido con los resultados logrados por el gobernador Kicillof, ya que “ha hecho un gobierno ejemplar, ha estado en todos lados, ha sido igualitario, con muchísimos programas de educación, turismo, deporte, salud, de lo productivo…Hemos vivido una acción de gobierno provincial muy pero muy presente, de la mejor que yo he visto”.

Lo de Massa, en cambio, que superó por 7 puntos a su inmediato contrincante, sorprendió por el crecimiento dado desde las Paso a esta parte, comentó Blanstein, “y ojalá esto se multiplique más, y que supere el 50 % para que pueda darle la gobernabilidad a esta Argentina difícil –agregó- Creo que él tiene la experiencia, la capacidad para llevar a aguas tranquilas a la nación. Ojala este gobierno lo continúe él”.

Podes escuchar la entrevista completa desde este enlace