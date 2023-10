Alberto Gelené rumbo a la reelección: “las energías se cargan con el apoyo de la gente”

El intendente municipal, ingeniero Alberto Gelené, actual candidato por la reelección, en el último día de campaña, estuvo en “Voces de la ciudad” y repasó todo el trabajo hecho, lo que vendrá si vuelve a ser elegido intendente y sus proyectos por cumplir.

Se refirió a la eficiencia en la gestión, a los avances tecnológicos logrados desde la nueva secretaria de modernización del estado para facilidad y brindar servicio de los ciudadanos. También destacó el trabajo de todas las secretarias, el compromiso y la constante generación de proyectos que se realizan con mano de obra municipal. Con lo cual el intendente justificó la constante referencia que hacen desde la oposición sobre la cantidad de trabajadores que tiene el municipio. “Siempre se trabaja y mucho en todas las áreas, más las obras que se hacen con personal nuestro”, dijo.

Ya pensando en la posible próxima gestión, la pregunta es que pasará con el gabinete actual, si habrá cambios, fundamentalmente aquellos que están en la lista de concejales y hoy son funcionarios ejecutivos. Gelené contestó, “si son electos concejales serán concejales. No es fácil la tarea del funcionario, hay áreas de distinta intensidad o demanda, y en alguno puede repercutir el cansancio por eso es importante oxigenar”. En cuanto a él manifestó, “Yo mantengo esa permanente iniciativa y mientras me sienta bien podré enfrentar cualquier desafío”. En ese sentido, remarcó que no le gusta perder el tiempo menos en una exposición pública, “No estoy para perder tiempo ni en esta gestión que termina ni en la que sigue si me toca. Y para estar en este cargo tiene que haber compromiso, dedicación, eficiencia y transparencia para los ojos del vecino que es a quien nos debemos”.

Es por eso que decidió postularse a un nuevo mandato que asegura –de ser elegido- será el último. De todas formas también hizo especial referencia al deseo que su agrupación Todos X Las Flores sea quien siga gobernando la ciudad. Hoy con su nombre a la cabeza y esperando un fuerte apoyo de los vecinos florenses. “Las energías se cargan con el apoyo de la gente”, expresó.

Más adelante invitó a ser acompañado con la boleta completa de Unión por la Patria y explicó por qué Massa tiene que ser el próximo presidente, “hay grandes obras estructurales en el país, me preocupa esta obra de la autovía si Massa no llega a ganar la elección”. De la misma manera se refirió al gobernador Axel Kicillof, “ha manejado las arcas provinciales con la capacidad y la inteligencia de un economista. Axel es un gran administrador”.

Finalmente recordó el encuentro que tuvo hace pocos días con el presidente de la Nación Alberto Fernández, donde le explicó como ingeniero, las obras del plan maestro del Rio Salado, “también le conté un poco de historia geográfica, porque estábamos cerca de la estancia Los Cerrillos donde Juan Manuel de Rosas fundó Las Flores -dijo- y como intendente lo que significa para nosotros la obra de la ruta 3”.

Escucha la entrevista completa entrando en este enlace