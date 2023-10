Federico Dorronsoro, candidato a intendente por Adelante-Juntos: “uno puede ganar un partido en el último minuto”

A pocas horas de la veda electoral, los candidatos de las distintas fuerzas apuran su camino de campaña, andando las calles, charlando con la gente y recorriendo medios de comunicación para dejar su mensaje, difundir sus proyectos y poder llegar a toda la población. Federico Dorronsoro, candidato a intendente por Adelante Juntos, pasó por “Voces de la ciudad” y contó sus ideas y propuestas a desarrollar si llega a ganar la elección. “Hemos dejado todo. Veo un equipo que me sigue, que tiene las pilas puestas, veo muy buena repercusión de la gente”, comentó.

“En lo personal el día lunes mi vida se reestructura -manifestó Federico Dorronsoro- si soy elegido intendente, sabemos que son 4 años de total exclusividad a la gestión y si no es así, le pondré más el eje a lo profesional, en el bioquímico que soy”. Así mismo se refirió a los dos años que le quedan de concejal, “de no ser electo, voy a culminar mi mandato de 4 años, porque soy respetuoso de lo que voto la gente”. Si bien aclaró que no seguirá liderando listas de ahí en más pero si formando parte de su espacio, acompañando, convencido que esta es la mejor opción para cambiar el rumbo de la ciudad.

Con los resultados de las PASO el candidato de adelante se mostró optimista, y para este domingo dijo estar preparado para cualquier situación. Contó sobre un trabajo hecho minuciosamente por su equipo, donde arrojó que un tercio de la población no fue a votar, “y creemos que esa gente puede dar vuelta la elección. Las posibilidades están, hoy numéricamente hay tiempo para jugar el descuento, y uno puede ganar un partido en el último minuto”.

Sobre las propuestas, Dorronsoro asegura que la gente ya las conoce muy bien y explicó que han hecho diagnóstico de todos los temas para conocer cuál es la situación, como se puede mejorar y cómo lo van a hacer, “así que ahí estoy conforme que hay un proyecto y no la idea de llegar a la intendencia para ocupar un lugar únicamente”, completó.

Lo que más ha sonado entre sus proyectos tiene que ver con el achicamiento del Estado, donde proponen reducir las secretarias de 11 a 4, “tendríamos un ahorro de 70 millones de pesos”, dijo. Aclarando que la idea no es sacar a nadir de su lugar de trabajo, adelantó dos medidas a tomar en lo inmediato –de ganar la elección- una es que no ingrese ningún empleado más al municipio, y la segunda es achicar la planta policita y esa plata volcarla en los salarios municipales. “Una de las grandes preocupaciones nuestras es el trabajador municipal, creo que han sido muy descuidados no solo en lo económico sino en lo humano”.

También contó el acercamiento que tuvieron con el espacio de Rubén Municoy con quienes llegaron a la interna en las elecciones paso. Afirmó que no se notan las diferencias, y hoy trabajan como un solo equipo, “aunamos fuerzas, todos vamos a fiscalizar, todos recorremos las calles repartiendo la boleta, todos hemos aportado ideas y hemos hecho algunas modificaciones del proyecto en función de las ideas que ellos trajeron”.

Por último, en su mensaje final, expresó, “Nosotros somos la opción más firme, tenemos un proyecto amplio que se genera de escuchar a los vecinos. Tenemos una mirada sobre mejora en el empleo, empezar a trabajar en construcción de viviendas, también ponemos el énfasis en la salud. Somos una renovación política necesaria para Las Flores.”

