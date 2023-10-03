GANADORES DEL BONO CONTRIBUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR

Sorteo realizado el sábado 30 de septiembre del 2023 por quiniela nocturna de la Provincia de Bs. As.
PRIMER PREMIO: UN ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 1.500.000.-
Nº 7832 – OSCAR ANIBAL RISSO – ALEM 363
SEGUNDO PREMIO: UN ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 150.000.-
Nº 0199 – SIN ADJ.
TERCER PREMIO: UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 75.000.-
Nº 0994 – ABEL SEBASTIAN Y BARRAZA – 25 DE MAYO 172
OBSEQUIO A LAS TRES CIFRAS – UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 70.000.-
TERMINACION Nº 832 – ENZO PAOLETTI – HAROSTEGUY 211
CASA MORAL – HAROSTEGUY 490
OBSEQUIO A LAS DOS CIFRAS – TERMINACION Nº 32
UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR $ 9.000.-
LAURA GUERRERO Y MIRTA ALZAMENDI – ALTE. BROWN 220
NATALIA VITALE – 25 DE MAYO 868
MARIA ELENA HERRERA – ALTE. BROWN 317
SERGIO CARLOS GIOIA – H. YRIGOYEN 707
MARIA LIDIA D’ALESSANDRO – ALSINA 1341 – CACHARI
FERREYRO HILDA – BOLIVAR 1845 – CACHARI
SANDRA ESCOBAR – LAS HERAS 865
JULIO PORCELLA Y SUSANA LOPEZ – CARMEN 1086
CLAUDIO DIAZ
JUAN MANUEL HARRISON
SAUL FOSTER Y NORMA SANTANA – RIVADAVIA 23