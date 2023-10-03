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    GANADORES DEL BONO CONTRIBUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR

    Sorteo realizado el sábado 30 de septiembre del 2023 por quiniela nocturna de la Provincia de Bs. As.

    PRIMER PREMIO: UN ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 1.500.000.-

    Nº 7832 – OSCAR ANIBAL RISSO – ALEM 363

    SEGUNDO PREMIO: UN ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 150.000.-

    Nº 0199 – SIN ADJ.

    TERCER PREMIO: UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 75.000.-

    Nº 0994 – ABEL SEBASTIAN Y BARRAZA – 25 DE MAYO 172

    OBSEQUIO A LAS TRES CIFRAS – UNA ORDEN DE COMPRAS VALOR $ 70.000.-

    TERMINACION Nº 832 – ENZO PAOLETTI – HAROSTEGUY 211

    CASA MORAL – HAROSTEGUY 490

    OBSEQUIO A LAS DOS CIFRAS – TERMINACION Nº 32

    UNA ORDEN DE COMPRAS POR VALOR $ 9.000.-

    LAURA GUERRERO Y MIRTA ALZAMENDI – ALTE. BROWN 220

    NATALIA VITALE – 25 DE MAYO 868

    MARIA ELENA HERRERA – ALTE. BROWN 317

    SERGIO CARLOS GIOIA – H. YRIGOYEN 707

    MARIA LIDIA D’ALESSANDRO – ALSINA 1341 – CACHARI

    FERREYRO HILDA – BOLIVAR 1845 – CACHARI

    SANDRA ESCOBAR – LAS HERAS 865

    JULIO PORCELLA Y SUSANA LOPEZ – CARMEN 1086

    CLAUDIO DIAZ

    JUAN MANUEL HARRISON

    SAUL FOSTER Y NORMA SANTANA – RIVADAVIA 23

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