Deportes: destacada participación de florenses en diversas disciplinas

AJEDREZ: LA ESCUELA MUNICIPAL SE PRESENTÓ EN MONTE

La Secretaria de Deportes informa que alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez, que dirige el profesor Mario Orlando, compitieron en la quinta fecha del torneo Cuenca del Salado que se llevó a cabo el pasado sábado en el Centro de Jubilados “Volveré” de San Miguel del Monte.

Intervinieron 83 ajedrecistas de Ranchos, Gral. Belgrano, Brandsen, Monte, San Vicente, Castelli y Almirante Brown, donde los florenses lograron los siguientes resultados: en Sub 8: 5°) Elson Calzada.

En Sub 10: 2°) Ciro Branchesi Gómez y 8°) Genaro Pires.

En Sub 12: 5°) Tomás Espíndola y 11°) Renzo Eluchánz.

En Sub 14: 3°) Tiano Puente, 5°) Bautista Pires y 7°) Bruno Castellá.

En Sub 16: 4°) Román Eluchanz.

En Libres: 9°) Mario Orlando y 10°) Facundo Álvarez.

NEWCOM: LOS FÉNIX COMPITIERON EN TANDIL

Muy buen desempeño tuvieron elencos de Los Fénix, pertenecientes a la Secretaría de Deportes, en el marco de un encuentro de Newcom que se desarrolló el domingo en Tandil.

El equipo “A” logró el tercer lugar poniendo en jaque al gran plantel de Ferro, ya que perdiendo 10 a 8 en el tie break, en tanto que el conjunto “B” obtuvo el subcampeonato, también siendo superado por la misma vía.

Cabe destacar que el certamen, además de sumar experiencia, sirvió para rotar los jugadoras teniendo en cuenta que hay un gran número que forma parte de esta disciplina que continúa creciendo.

RURAL BIKE: TOMAS LABOLLITA SE CORONÓ CAMPEÓN ARGENTINO

El ciclista Tomás Labollita logró la medalla de oro en el Campeonato Argentino de Rural Bike disputado el fin de semana en Gral. Acha, La Pampa. El intendente Alberto Gelené; el secretario de Deportes, Fernando Muñiz; y el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené, le dieron la bienvenida ayer en la Municipalidad.

El florense cumplió una excelente actuación y se quedó con el título de la categoría Promocional “A” (1984 a 1983), recorriendo en 1h09m31s el exigente trazado que incluyó 37,5 kilómetros. Lo escoltaron Juan Ignacio Alchu Suau (General Acha; 1h09m33s) y Javier Castillo (Santa Rosa; 1h09m33s).

Por otro lado, Marta Scaroni obtuvo la presea de bronce en la división damas Master “C2” (1964 a 1968; 1h19m00s), mientras que los demás pedalistas de nuestra ciudad clasificaron así: 6° Ruben Alberto Cardoso (1h11m09s), 15° Federico Menoyo (1h12m45s), ambos en Promocional “B” (1974 a 1983), y en Promocional “C” (1973 en adelante): 15° Francisco Gallardo (1h21m23s).

Continuando con la participación de nuestros representantes, debemos consignar que en la prueba de 58 Km.: 22° Alejandro Cardoso (Master “B2” -1974 a 1978-; 1h48m45s) y 17° Roberto Benavídez (Master “C2” -1964 a 1968-; 1h55m53seg).

HOCKEY: VICTORIA FALASCO CAMPEONA NACIONAL Y CONVOCADA PARA LA SELECCIÓN SUB 21

La Secretaría de Deportes felicita a Victoria Falasco por el excelente momento que está atravesando en su carrera deportiva, siendo un orgullo para el hockey local y la comunidad en general.

La florense integró el plantel de Buenos Aires que se adjudicó el Torneo Nacional Sub 19 disputado el fin de semana en Rosario, recibiendo la copa por parte de autoridades de la Confederación Argentina de Hockey.

En la fase de grupo derrotaron a Salta, Mar del Plata y Litoral, mientras que en semifinal superaron a Córdoba y en la final le ganaron a Mendoza.

Cabe destacar que al culminar el certamen, a la madrugada se sumó al plantel de Las Leoncitas que realizará una gira de preparación en Uruguay, con miras al mundial Junior Sub 21 a llevarse a cabo en Chile.