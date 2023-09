Paula Echalecu, responsable de Teatro Del Borde: “como nos gusta, nos interesa, se vuelve como una filosofía de vida”

Este jueves en “Voces de la ciudad” dialogamos con Paula Echalecu, directora, actriz, dramaturga, responsable del espacio teatral Del Borde.

Como creadora e integrante de un espacio independiente hace más de 20 años, Paula junto a su compañero Hernán han ido acondicionando su propia sala de teatro que hoy cuenta con 40 localidades. “Nuestro teatro es en una casa, lo que antes era el garaje, el living y un pedazo de patio. Y es también nuestra casa”, cuenta.

Con esfuerzo, dedicación y mucho trabajo el espacio teatral Del Borde ha crecido y se mantiene con las distintas actividades y propuestas que llevan a cabo. “Tenemos a veces acompañamiento del estado, aportes, pero que no resuelven todo. Ayuda y sirve, pero es más el trabajo que se hace”, explica Paula.

Junto a Hernán (Verteramo, su compañero y también director), dictan clases en escuelas, tienen alumnos en los diferentes talleres de teatro que ellos mismos dan para todas las edades: dramaturgia, actuación, puesta en escena, producción, entre otros. También escriben, actúan y dirigen sus propias obras, así como organizan diversos ciclos y eventos durante el año, como Anfitrión y el Encuentro internacional de teatro, por ejemplo.

Todas estas creaciones y eventos les permiten además, recorrer gran cantidad de escenarios de la región con los cuales han obtenido también, reconocimientos y menciones destacadas. “La obra “Pater” cumplió diez años en febrero”, cuanta Paula, y ha recorrido muchas ciudades, incluso fue seleccionada para participar del “Encuentro de teatro Pablo Albarello”, autor de dicha obra. “El Juicio de Salomé”, con autoría de Paula Echalecu, obtuvo una mención honorífica en Chile y fue elegida para formar parte de la cartelera y hacer temporada en un espacio importante de la calle Corrientes en la ciudad de Buenos Aires, “además con un reconocimiento desde el lado filosófico, por el tema abordado”, agrega Paula. “A veces -expresa- estas cosas no arrojan una ganancia económica, lo cual no significa que no arroje una ganancia. Como nos gusta, nos interesa mucho, se vuelve como una filosofía de vida”.

Es por eso que también se refirió a cómo trabajan junto a Hernán y llevan el día a día cuando se comparte la misma pasión en el hogar. “Al principio era como que entrabamos en crisis cuando trabajábamos juntos y después con la experiencia aprendes. Ahora se da muy bien, cada uno sabe lo que tiene que hacer y estamos abierto a que el otro traiga lo suyo”, comentó sobre el compartir no solo el trabajo sino la vida. “Confío mucho en la mirada de Hernán, es un director muy intuitivo, admiro mucho su trabajo, creo que es un gran director”, remarcó también.

Ahora, se están preparando para el 21º Encuentro de Teatro 2023, que tiene fecha asignada el 9, 10, 11 y 12 de noviembre, con el adelanto de “va a haber muchos títeres, y no solo para niños”. Mientras, Teatro Del Borde invita al ciclo Anfitrión para este sábado con una comedia dramática rosarina, “La canción del camino negro”, dos hermanos que luchan contra el paso del tiempo. Para asistir a esta función se pueden hacer reservas al 2244-475510. Posteriormente, el 13 de noviembre parten hacia Tandil a presentar “El juicio de Salomé”.

Entre tanto, Paula continúa formándose, ahora culminando una tesis para su maestría en teatro y opina, “Eso es lo lindo ir descubriendo cosas, he descubierto que la dramaturgia también me gusta, y es un campo nuevo. Ahora estoy descubriendo la investigación artística que es una cosa nuevísima donde me estoy metiendo y me está fascinando. Entonces no hay para nada una edad de comenzar”.

La entrevista completa la encontrás haciendo clic en este link