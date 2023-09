José Cagigas, Director de la Escuela Agropecuaria de Las Flores, “Esta escuela cuando la gente viene y la visita, queda sorprendida”

El Director de la Escuela Agropecuaria de Las Flores, Ing. José Cagigas estuvo en “Voces de la ciudad”, y contó sobre el presente y los proyectos a futuro para la Escuela.

Con muchos años de experiencia en la educación agraria, Jose Cagigas retomó la dirección de la escuela y continúa con el sueño y el trabajo diario para hacer de la escuela agropecuaria, un establecimiento modelo, reconocido en la región. Con muchos proyectos que la hicieron crecer, y otros tantos por realizar, hoy el director comenta los desafíos que enfrentan en un tiempo diferente al de años atrás, a las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje y al acompañamiento e interacción de la escuela con su comunidad. “La educación tiene que crecer y estar a la altura de la modernidad, de la demanda”, asegura. “Nosotros tenemos el compromiso de formar buenos ciudadanos, después prepararlos para el trabajo -cosa bastante complicada- y también con posibilidades de que cada chico puede tener la continuidad de estudio si así lo desea hacer”. Tarea nada fácil, con la misión de formar chicos que sean portadores de todos los conocimientos y capacidades para desarrollarse como promotor del desarrollo local, para emprender…

Hoy todo el sistema educativo tiene una preocupación –dice Cagigas- y es la baja tasa de promoción de los alumnos. ¿Y esto porque ocurre? Las metodologías no cambian, cómo se llega a un alumno que hoy te demanda otras cosas, tiene otras emociones, otras expectativas, tiene otros ritmos, otra forma de comunicarse. A estos interrogantes, el director de la escuela responde en primera instancia, respaldando a su equipo de trabajo “con esta gene no se puede fracasar, son ex alumnos, hijos de alumnos, amigos, y por eso tomé el desafío nuevamente”, dijo. Después con proyectos nuevos, “tratamos de llevar una metodología de enseñanza que es un poco innovadora, el alumno de acuerdo a un proyecto puede integrar conocimiento de diferentes disciplinas, así le da valor a esas disciplinas que antes no les daba importancia”.

Como escuela agropecuaria, en la parte productiva, se trabaja con la leche y su transformación en queso que es uno de los productos más vendibles, asegura el director. Así como la miel, queso y dulce de leche que también se producen y venden a la comunidad. En lo que es cría, la escuela tiene alrededor de 80 vacunos con una producción de casi 200 kilos de carne por hectárea. “De la producción parte va al comedor y parte se vende”, agregó.

Por otra parte, la escuela cuenta con la residencia estudiantil, con una edificación nueva, con todas las comodidades y a la que asisten 35 alumnos, de los 175 matriculados con los que cuenta el establecimiento. “Creció la población de la escuela en un 100% y a la residencia hoy asisten chicos de Cazon, Saladillo, Gral. Alvear y muchos de Roque Perez”, informó Cagigas. “Esta escuela cuando la gente viene y la visita, queda sorprendida”, sostiene.

Aquí está la muestra de la igualdad de oportunidades que ofrece una escuela pública y gratuita, “Les damos la garantía y el confort que muchos quisieran tener. Si pueden las familias contribuyen con la cooperadora con 2500 pesos por mes, con acceso a transporte escolar, material didáctico, deportivo y comedor. Pero obligatoriamente no pagan nada, el que no puede tiene los mismos derechos que los demás”, manifestó.

