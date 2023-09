José Rafeca, propietario de “La piojera”, “la gente elige lo sencillo, eso es lo que va”

Charlamos en el mediodía de “VOCES de La Ciudad” con José Rafeca emprendedor y comerciante local. Josè es organizador de bailes, actividad que ha dejado de lado en el último tiempo debido a las dificultades que se presentan hoy para traer un buen espectáculo a la ciudad.

“Primero, la noche es difícil, y segundo hoy la gente ya no elige tanto los bailes. Está muy desgastado todo”, comentó José y explicó que para trabajar bien hay que cobrar una entrada a un valor que la gente no puede pagar, por lo tanto no va. Agregó también que el rubro se puso difícil, “y el bolsillo está muy flaco. Yo creo que hoy no es redituable hacer un baile”.

Hoy, dedicado a su lado comerciante, Jose Rafeca tiene a su cargo “La Piojera”, emblemática parrilla florense, a la vera de la ruta 3, que perteneció por más de 60 años a los hermanos Rubino.

La sencillez y lo casero del lugar parecen ser la clave del éxito allí. Chuletas, papas y huevos fritos, único menú a comer en una mesa en forma de U que rodea la cocina.

José se hizo cargo del espacio, lo pintó, renovó el mostrador y conservando el nombre, abrió las puertas del paso obligado de los camioneros –como se lo conocía- y hoy continúa siendo tan popular como hace años atrás.

No solo los florenses lo eligen para comer, sino la gente de paso, turistas, “trabajo 50 y 50 con gente de acá y de afuera” cuenta Jose. Entre los visitantes, hace unos meses paso Germán Martiteguy, famoso cocinero que grabo un programa allí en La Piojera. “El me dijo que no cambie nada, si funcionó tanto tiempo con la venta de chuleta, papas y huevos, es porque la gente lo elije así”, recuerda. Será que se cocina delante de la gente y eso no es común –reflexiona Jose-, o la forma del mostrador…

La piojera abre de lunes a sábado a las 11:30 hasta las 3 de la tarde aproximadamente. Por la noche a las 19:30 hs menos los sábados, y domingo cerrado todo el dia. “Ahora agregamos cosas que le lleguen bien al paladar de la gente, como empanadas, lengua”, agregó José.

“Son lugares que quedaron sellados por la gran labor que han hecho los Rubino y hoy me toca llevarla adelante a mí y no desentonamos” aseguró. Y también destacó de los dueños anteriores, “la tenacidad que han tenido durante 60 años de tener eso abierto y que se haya hecho tan popular”.

