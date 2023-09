¿QUÉ SON LOS ANTIBIÓTICOS?

La Secretaría de Salud Pública recuerda:

Los antibióticos son medicamentos que combaten infecciones BACTERIANAS. Funcionan matando bacterias o dificultando su crecimiento y multiplicación.

NO funcionan para infecciones virales; por ejemplo, no deben tomarse para: resfriado, dolor de garganta, gripe.

¿Por qué es importante tomar antibióticos sólo cuando es necesario?

Porque pueden causar efectos secundarios (náuseas, diarrea, reacciones alérgicas, infecciones por micosis) y un uso inadecuado contribuye a la resistencia a los antibióticos (ocurre cuando las bacterias ya no responden a los antibióticos creados para eliminarlas, las bacterias mutan y continúan creciendo).

La resistencia antimicrobiana (RAM) es una problemática global por ello se impulsa a concientizar sobre un uso responsable de los antibióticos, lo que implica no interrumpir los tratamientos con antibióticos, tomarlos en los momentos indicados por el profesional de la salud, No tomar antibióticos en el caso de infecciones virales, y NO comprar antibióticos sin receta.

La ley 27680 tiene vigencia a nivel nacional y busca prevenir y controlar la resistencia a los tratamientos debido al uso indiscriminado de estos medicamentos. A partir de la nueva norma, se van a tener que entregar dos recetas: una que va a las prepagas y obras sociales por el reintegro y otra para cumplir las normativas de la ley de tener la receta en la farmacia para verificar que el antibiótico se entregó con receta. En todos los casos, el médico/a deberá especificar el diagnóstico del paciente.

Es fundamental que siempre los antibióticos y otros medicamentos se compren en la farmacia y bajo la prescripción de un médico/a, un odontólogo/a o un médico/a veterinario, éstos últimos cuando se traten mascotas y animales de campo.

Farm. Evangelina Fernández