JUEGOS BONAERENSES: CUATRO PAREJAS DE PADEL A MAR DEL PLATA

La Secretaría de Deportes informa que los florenses tendremos representantes de padel en la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2023, que se disputarán desde el viernes 15 hasta el miércoles 20 de septiembre en Mar del Plata.

Ayer se llevó a cabo la instancia regional, donde en Saladillo se impusieron Fiorella Propato y Emma Di Tullio (Sub 16); y Santino Propato y Bruno Cabral (Sub 14), mientras que en 25 de Mayo se adjudicaron el certamen Catalina Cabral y Ailén Giacoia (Sub 18); y Francisco Brahín y Valentín Biazzuti (Sub 18).