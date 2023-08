AJEDREZ: NUEVA PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EN EL GRAN PRIX

Alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez participaron ayer en la sexta fecha del Gran Prix Infantil del Centro de la provincia de Buenos Aires que se llevó a cabo en la Sociedad Rural de 9 de Julio, donde se destacaron: Tiano Puente (Sub 15) y Tomás Espíndola (Sub 12) logrando la tercera y quinta posición, respectivamente.

Hubo 237 ajedrecistas y los demás alumnos del profesor Mario Orlando clasificaron así: en Sub 10 (38 jugadores): 15°) Braian Vincent y 17°) Ciro Branchesi Gómez.

En Sub 12 (43 inscriptos): 12°) Francisco Ailán, 18°) León Lómez, 20°) Francisco Zurawlow, 25°) Pastor Melo y 37°) Renzo Eluchanz.

En Sub 15 (55 participantes): 11°) Román Eluchanz, 14°) Bautista Pires, 22°) Bruno Castellá, 23°) Lara Vitale (mejor Dama), 28°) Juan Barreto, 37°) Baltazar Padín Fernández y 38°) Jesús de Usubiaga.

La próxima etapa será el domingo 10 de septiembre en General La Madrid.