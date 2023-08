Ileana Zacarías, Profesora de danzas: “les digo a mis alumnas que les quiero dar las posibilidades que yo no tuve de chica, porque antes no había todo esto”

La reconocida profesora de danzas Ileana Zacarías visitó los estudios de Play Radios, más precisamente el programa “Voces de la ciudad” y dialogó con Flavio Pérez sobre la intensa actividad de su escuela de baile.

Profesora de reggaetón y ritmos urbanos, con varias capacitaciones en gimnasia integral, gimnasia para la tercera edad, entre otros, Ileana formó su escuela de danzas “Bailando con el alma” que hoy la integran 190 alumnos de todas las edades. “Hay nenas y nenes y mamas de alumnas también. Grupos de chicas de 25 a 50 años tengo también”, contó.

Además de baile, Ileana explicó que trabaja mucho sobre la preparación física, alimentación, “he llevado charlas nutricionales para explicarles a las nenas que tienen que comer antes de las competencias, cómo hay que cuidarse también con la alimentación”.

En los últimos años las danzas urbanas se fueron multiplicando en todos lados, y en lugares como nuestra ciudad encontramos varios espacios donde bailar reggaetón y ritmos similares, pero no siempre fue así. “Acá la persona que abrió las puertas al reggaetón y urbano fui yo. Siempre les digo a mis alumnas que les quiero dar las posibilidades que yo no tuve de chica, porque antes no había todo esto. Mi trabajo se basa en eso, darle a mis alumnas todo lo que yo no tuve de chica”, expresó Ileana.

Con esfuerzo y dedicación, la profesora viene logrando objetivos con su escuela de danzas, mucha participación en diferentes competencias con excelentes resultados dan muestra de ello. En los próximos días parte hacia Mar del Plata con una importante delegación con más de 80 nenas que participarán de una competencia internacional. “Es el 1, 2 y 3 de septiembre, competimos con reggaetón infantil grupal, fusión infantil grupal, un mix de edades variadas y yo como solista”, contó. La competencia será en el teatro Radio City y esperan encontrar un muy buen nivel, “Se están viendo en el nacional cosas muy fuertes, mucho nivel. Sea cual sea el resultado hay que estar orgulloso de dónde se llegó”, manifestó Ileana.

Además para el 15 de octubre preparan la muestra anual en el teatro Español de nuestra ciudad, de toda la escuela con dos presentaciones, 17 y 19 hs o tal vez 3.

Mucho esfuerzo, horas de entrenamiento y práctica y sobre todo mucho corazón y amor a la danza hace que Bailando con el Alma siga trascendiendo nuestras fronteras y provoque en gran cantidad de niños ese entusiasmo por el baile y sueñen, por qué no, con brillar en muchos escenarios.

Escucha el programa completo en este link