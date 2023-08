VÓLEY: LA CATEGORÍA SUB 14 GANÓ LA COPA DE PLATA

La Secretaría de Deportes felicita a los elencos Sub 12 y Sub 14 de Las Flores Vóley que intervinieron en el Gran Prix que organiza Li.Zo.Me. (Liga Zonal de Menores), disputado el pasado sábado en Olavarría.

En el Club Estudiantes, la categoría Sub 14 en la zona clasificatoria perdió el primer encuentro 2 a 0 ante el elenco “A” de las dueñas de casa y luego se impuso 25/15 y 25/17 sobre Azul Vóley “B”. Después superó a Estudiantes de Olavarría “B” (25/15 y 25/19) y a Azul Vóley “A” (25/19, 21/25 y 15/13), logrando de esta manera la “Copa de Plata”.

Asimismo, en el Centro de Educación Física N°44 y en la división Sub 12, el equipo “A” logró un importante quinto puesto, producto de tres victorias y dos derrotas, mientras que el conjunto “B” se ubicó en el décimo lugar.

Los planteles estuvieron integrados de la siguiente manera:

Sub 14: Francisca Sondón, Catalina Vázquez, Priscila Martínez, Magalí Harrison, Clara Eguía, Pía Gentil, Trinidad Zalazar, Sofía Hourcade y Josefina Gentilini. D.T.: Emiliano Paz.

Sub 12 “A”: Constanza Robilotte, Antonia De Franco, Emilia Di Pasquo, Clara Coronel, Clarita Abraham, Elena Lacoste y Catalina Barrientos. Sub 12 “B”: Juanita Vidal, Celina Etcheto, Violeta Fernández, Isabela Theaux, Isabala Caputo, Isabela Dupouey, Olivia Di Tullio, Celina Gentilini, Jana De Benedetto y Jimena González. D.T.: Gastón Isasmendiz.