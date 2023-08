Ing. Alberto Gelené, precandidato a intendente de Todos x Las Flores, “el apoyo que hay es lo que da energías para continuar por la ciudad como siempre y proyectándonos hacia el futuro”

El programa “Voces de la ciudad”, en la previa de las elecciones del domingo 13 de agosto, hoy con la última entrevista política para cerrar esta etapa de campaña electoral. Nos visitó el actual intendente Alberto Gelené en carácter de precandidato nuevamente a intendente municipal por el espacio Todos x Las Flores en Unión por la Patria.

Atareado entre la gestión diaria y la de estos días de campaña, Gelené con naturalidad afirma que es una tarea permanente la de la gestión, sumado por estas horas a las circunstancias de la campaña, donde en el encuentro con los vecinos –comenta- salen cuestiones que son buenas para ver, analizar, y tener en cuenta.

Sin acto de cierre, “solamente encontrarme con los compañeros y compañeras que están trabajando y han trabajado tanto”, dijo y esperar el domingo “para ver si el pueblo ratifica nuestra continuidad por los próximos 4 años”.

Con importantes proyectos en marcha, de tierra y vivienda “que es lo que necesita la ciudad –dice- Esas circunstancias han determinado que nos comprometamos a continuar y llegar a buen fin con todos estos proyectos que tenemos”.

El intendente hoy precandidato avala y sostiene la transferencia generacional que afirma están haciendo, “están en la lista y en el equipo que de apoco tendremos que ir renovando”.Como ya lo ha expresado en su lista está la experiencia, la juventud, “los conceptos básicos de lo que significa Todos x Las Flores, y como toda lista no puede contener a todos”, agregó.

En otro párrafo hizo referencia a los capitales privados donde sostuvo que hay que apoyarlos y ayudarlos, “Hay que convencer al que tiene recursos que invierta en Las Flores”. En este sentido contó sobre un nuevo proyecto industrial para el Parque Industrial, que pronto estará en funcionamiento. Además en el sector industrial planificado se terminó de construir el SUM que, como expresó el intendente, “ya está amoblado y todo. Se inaugurará en septiembre, en el día de la industria. También se terminó el pavimento, solo falta la parquización alrededor y el estacionamiento”.

Como esta obra, también se refirió a la construcción de las 72 viviendas donde la oposición, hace pocos días en un spot de campaña, sembró la duda de quienes serían los destinatarios. En respuesta a esto, el ingeniero Gelené manifestó, “no me molesta, pero no contribuye. Poner en duda que no van a ser para las familias de Las Flores no es lo adecuado me parece. Los cientos de viviendas que entregamos durante los 12 años de mi gestión, fueron todas para familias florenses, entonces ¿por qué las nuevas no lo serian?”.

Del mismo modo, sobre el cuestionamiento de la cantidad de funcionarios del municipio resaltó “tienen que ver las funciones que realizan. A veces se habla sin entender como es el funcionamiento, sobre todo de un municipio hacedor, como este”.

De obras y proyectos por concretar, el intendente enumeró los siguientes:

Balneario de la laguna: está planteado, proyectado y todavía no están los recursos.

La relocalización de la planta de residuos con el eco parque.

Las termas: está en marcha, se hicieron los estudios y está pensado donde desarrollarlo, “para mí sería un proyecto transformador, la pileta natural en la laguna y las termas, fundamental para al turismo”, agregó aquí.

160 terrenos en la quita Pirolo bajo el Proyecto La Blanca: lotes con servicios que está muy avanzado, para asignar a familias de florenses que quieran construir. A valores muy accesibles y a su vez con financiamiento para las viviendas.

También el proyecto del centro cultural en el viejo galpón de máquinas, “hay alterativas de menor envergadura con lo ya hecho, techos y paredes. Son proyectos a seguir que necesitan mucha dedicación y esfuerzo”, completó Gelené.

A su vez, la travesía urbana –que ya se terminó en esta gestión y era un tema nacional- solo le falta la iluminación, “eso podríamos hacerlo desde el municipio por administración”. La autovía que actualmente se está trabajando de Monte a Gorchs, prontamente saldrá licitado el tramo hacia Las Flores. Destacó nuevamente aquí la importancia del financiamiento y el apoyo del gobierno provincial y nacional.

“La Av. Vidal va a ser uno de los principales accesos a la laguna –adelantó- Viene la etapa que sigue el asfaltado de Vidal desde Perón hasta la laguna, con Independencia de por medio”.

Se trabaja además, para disponer de un terreno sobre la ruta para llevar la terminal de ómnibus hacia allí, y que la actual terminal amplíe su utilización en educación.

La lista continúa entre proyectos concluidos y por concretar, al igual que todos los candidatos, el ingeniero Gelené hace hincapié en la importancia de ir a votar, “que el pueblo participe, el apoyo que hay es lo que da energías para continuar por la ciudad como siempre y proyectándonos hacia el futuro, conformando nuevos equipos, para que la ciudad tenga un desarrollo inclusivo para todos y todas. El ejercicio del voto es lo que nos nutre y nos afianza como democracia”, concluyó.

Podes escuchar nuevamente la entrevista haciendo click acá