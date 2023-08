Precandidato a intendente por Adelante Las Flores, Federico Dorronsoro, “Voy a dejar todo de mí para llevar a cabo nuestro proyecto”

En los últimos días, previos a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, los candidatos exponen sus propuestas y aprovechan al máximo estas pocas horas antes de la veda electoral.

En “Voces de la ciudad”, este martes, el precandidato a intendente por Adelante Las Flores, Federico Dorronsoro, estuvo charlando con Flavio Pérez para contar un poco como vienen estos días de mucho recorrido, últimas reuniones, reafirmar sus propuestas y cómo van a esperar los resultados del domingo.

“Estoy muy contento del gran equipo que tengo, los objetivos que se marcaron se lograron todos”, resaltó el candidato.

En las charlas con los vecinos, recorriendo la ciudad, además de escuchar las necesidades, Dorronsoro insistió en que el mensaje que ellos dejaron fue el de ir a votar, “es la forma de hacer valer su derecho”, dijo, esa es la mayor preocupación. “Porque el vecino esta apático de la política y con el voto puede empezar a cambiar algo”. El desgano de la gente, la tristeza, según Dorronsoro, eso se encontraron en los ciudadanos con los que tuvieron un ida y vuelta muy rico, donde pudieron saber cuáles son los intereses y las ideas en cada barrio. “Nosotros fuimos los únicos que caminamos la calle escuchando al vecino”, completó.

El espacio Adelante Las Flores, tiene por delante una interna que sortear, en este sentido Dorronsoro expresó no haberse desviado de sus objetivos ni de su proyecto, “Yo tengo un objetivo que es con mi espacio llevar las ideas a gobernar esta ciudad, así que la interna no me cambió nada. Estoy satisfecho con lo hecho, se sobreentiende que el 14 el que gana lidera y el que pierde acompaña”,

Sus propuestas, enfocadas en tres ejes fundamentales tienen que ver con educación:

hacer un polo educativo florenses, con carreras universitarias gratuitas,

Abrir una escuela de preparación para la universidad

Traer el ciclo básico común de la UBA a la ciudad.

Hacer una Escuela de oficios

Producción: “Lo más importante es poner el foco en pequeñas y medianas unidades productivas, para que se vayan desarrollando y así puedan brindar empleo. Apostamos al crecimiento desde abajo”, expresó.

En Salud: “lo que falta es aporte económico, el hospital es provincial, entonces con pequeños aportes de lo local podría mejorar la calidad.

Queremos duplicar el presupuesto porque creemos que están desatendidas las salitas en cantidad y calidad de médicos”.

Mejorar las salitas de los parajes

Que El Gualicho tenga al menos sala de enfermería

“Entiendo que no puede ser ni todo público ni todo privado, tiene que haber una convivencia y si convivimos sanamente y nos podemos nuclear podemos hacer una salud de mejor calidad”, opinó Dorronsoro.

También reiteró su proyecto de reducir la planta política a la mitad. “Tenemos que mejorar la capacidad económica de los empleados municipales y la primera medida es no tomar más gente, salvo una necesidad. No vamos a hacer crecer la planta hasta que no podamos reorganizarla, Sin echar a nadie, darle un dinamismo diferente”. Y confirmó que su compromiso es que para octubre va a estar el organigrama municipal a la vista y va a ser el 50 % de lo que es hoy.

Además de lo pensado para juventud, adultos mayores. “Creo que no están integrados en el día a día”, manifestó.

Finalmente aseguró, “hoy los municipios no se pueden manejar con una sola persona, tiene que ser un equipo. Nosotros tenemos un equipo, desarrollamos una plataforma, por lo cual creo que si nuestro proyecto le agrada a la gente nos tiene que dar ese voto de confianza. Voy a dejar todo de mi para llevarlo a cabo”.

La entrevista completa la encontrás en este link.