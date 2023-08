Lic. Marcela Melo: “Yo me entregué con alma y vida a la función”

Empezando la semana, en el mediodía de “Voces de la ciudad” charlamos con la lic. Marcela Melo, figura de la política local, alejada hace un tiempo de la gestión, pero siempre trabajando por la acción social desde la actividad pública en PAMI.

Comenzó la entrevista y valoró la política, “es maravillosa como herramienta de transformación. El paso por la gestión fue maravilloso”. Subrayó haber tenido la oportunidad de ser sec. de desarrollo humano, ya que siempre son “meros ejecutadores de políticas sociales, al ser secretario o ministro uno puede pensar las políticas sociales dando respuesta a las necesidades que se ven”, Y destacó que hoy algunas cosas se continúen en el municipio.

Marcela Melo fue secretaria de desarrollo humano en la gestión Gelene allá por el 2003, en la llegada de Alberto Gelené a la intendencia. En esa época de crearon las áreas de discapacidad, adultos mayores, juventud, nutrición, “todo dependía de la sec. cuando asumimos”, explicó. También crearon la mesa de violencia en el año 2004 “cuando nadie hablaba de eso”, agregó, y la escuela de equinoterapia, las olimpiadas juveniles florenses, fueron muchas acciones transformadoras desde la llegada de ese gobierno con su participación. “Yo me entregué con alma y vida a la función, me dedique solamente a eso cuando asumí” sostiene Marcela que también remarcó “haber podido hacer cosas estructurales como hicimos nosotros, por ejemplo el cambio de paradigma de lo que era el hogar de niños”.

Más adelante fue concejal, “me gustó mucho porque pude aportar”, dijo.

Entre los posibles cargos que podía haber seguido ocupando, señaló que podría haber sido intendente también “porque se de mi compromiso, capacidad de trabajo, de gestión, pero no se dio… quizá ese no era el camino y es este que tengo hoy”.

Sin participación activa hoy en política afirma que últimamente no ha sido convocada para nada, desde ningún espacio político, “en el 2019 yo quería ser parte y no lo fui”. Si bien aplaude la participación de gente nueva en los distintos frentes, “pero en mi espacio no lo veo, no veo que renovemos, no se da lugar a nuevas caras”.

Recuerda con cariño todo lo hecho y vivido en su paso por la gestión pùblica pero afirma que hoy tiene otras aspiraciones, “hoy estoy en otro momento de mi vida personal, por ahora mi única aspiración es jubilarme”.

Opinó sobre los candidatos a nivel nacional y resumió las opciones con esta frase, “siempre tengo en claro: un gobierno peronista siempre va a trabajar para que tengamos por lo menos un derecho más. Un gobierno de derecha siempre te va a querer sacar”.

A días de las elecciones, Marcela Melo dejó la puerta abierta a una posible futura participación, o, al menos, no ofreció una negativa. Mientras, “solo espero que en esta nueva gestión, porque estoy segura que Alberto va a seguir siendo intendente, se puedan continuar cosas que hemos dejado inconclusas, tengo fe que se van a seguir haciendo”.

Así mismo agregó, “si puedo ayudar en algún momento a algún candidato que llegue con la misma mística que tuvimos nosotros en el 2003, ahí estaré”.

Esto y mucho más en una interesante entrevista que podes escuchar completa desde este link