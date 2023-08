AJEDREZ: EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL FUE ESCENARIO DE LA CUARTA ETAPA DEL TORNEO CUENCA DEL SALADO

La Escuela Municipal de Ajedrez organizó la cuarta fecha del campeonato Cuenca del Salado, que se desarrolló el pasado sábado en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”.

Se empleó el sistema Suizo, disputándose seis rondas cuyo tiempo de duración fue de 12 minutos más 3 segundos por jugador, donde los ganadores en sus respectivas categorías fueron: Milo Guidford (Sub 8, Las Flores), Braian Vincent (Sub 10, Las Flores), Tomás Espíndola (Sub 12, Las Flores), Lautaro Menasse (Sub 14, Monte), Emanuel Sargioti (Sub 16, San Vicente), Miguel Fernández (Sub 18, Adrogué) y Pablo Duarte (Libres, San Vicente). Por otro lado, Alberto Celada (Gral. Belgrano) y Bruno Dalton (Monte) fueron los mejores jugadores en las divisiones Senior y Universitarios, respectivamente.

Asimismo, las posiciones alcanzadas por los alumnos florenses a cargo del profesor Mario Orlando, fueron las siguientes: en Sub 8: 7°) Edson Calzada.

Sub 10: 3°) Ciro Branchesi, 4°) Genaro Pires y 5°) Renzo Eluchanz.

Sub 12: 5°) Francisco Ailán, 16°) Rodrigo Tedesco y 17°) Tomás Fosco.

Sub 14: 2°) Tiano Puente, 4°) Juan Barreto, 5°) Lara Vitale, 9°) Bautista Pieres, 10°) Baltazar Padín Fernández, 11°) Pastor Melo, 12°) Jesús de Usubiaga y 13°) Bruno Castellá.

Sub 16: 2°) Román Eluchanz.

Sub 18: 4°) Tobiás Ferrari.

Libres: 8°) Walter Urien.

Cabe destacar que participaron 83 aficionados al juego ciencia de Ranchos, Gral. Belgrano, Brandsen, Monte, San Vicente, Castelli, Almirante Brown y Las Flores.