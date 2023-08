EDITORIAL: “falta poco para la gran encuesta”

Por Flavio Perez

A pocos días de la “primera gran encuesta” los vecinos aguardan con cierta expectativa qué dirán los números finales en nuestra ciudad.

Ausencias notables son las que muestran un escenario poco común en relación a otras elecciones. No están en carrera (siempre a nivel local) aquellos dirigentes que otras veces lucharon al menos por llegar al piso que les permita acceder a una general, caso Elgue, Raineri, Cámara, Varela y tampoco aparecen en la tribuna florense con referentes locales figuras más fuertes como Kq Dahn o Canosa.

Todo parece indicar que la fuerte imagen del candidato oficialista, Alberto Gelené, eclipsó las aspiraciones de muchos y sólo le salieron a la cancha, con lógico compromiso de pertenecer a sectores disconformes con la situación actual, quienes apuestan a sumar votos por el efecto “arrastre” que les significa acompañar a Bullrich o Larreta en nación.

También se anotó en la carrera la osadía juvenil del referente de Javier Milei aún sabiendo que los números del líder caen en los últimos días y que su máxima aspiración local es la de alcanzar una cantidad de votos que se acerquen a las 4 cifras pero muy lejos de aspirar a una banca en el deliberativo florense, para colmo con poco o nada de dinero aportado por el partido para instalarse en la sociedad mediáticamente, apostando a las redes y a unos pocos medios en su mayoría de manera errónea.

Interna habrá una sola y merced a la campaña austera, por falta de apoyo económico, que hizo el sector “Larretista”, todo hace pensar que la fuerza encabezada por Federico Dorronsoro sorteará el escollo sin ninguna dificultad teniendo en cuenta además que viene precedido de una legislativa de hace 2 años en la que consiguió el respaldo de casi 7 mil electores.

El oficialismo no quiere “dormirse en los laureles” y el mensaje con el que pretenden llegar a todos los vecinos de Las Flores es que, por mas que no haya interna, tanto el próximo domingo 13 como el 22 de octubre la decisión tiene que ser boleta completa de “Unión x La Patria”. Los más allegados al actual intendente manifiestan que no deben considerar “un trámite” la contienda ya que no solo se deben mirar los 10 mil votos del 2019 sino que también hay que prestarle atención a la escasa diferencia a favor que tuvieron en el 2021.

Nadie tiene la bola de cristal y las dudas empezarán a disiparse el domingo 13 pasadas las 19,30 hs aproximadamente.