AJEDREZ: CUARTA FECHA DE LA CUENCA DEL SALADO EN EL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL

La Secretaría de Deportes informa que este sábado, en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, tendrá lugar la cuarta etapa del torneo de ajedrez Cuenca del Salado.

El certamen, organizado por la Escuela Municipal que dirige el profesor Mario Orlando, se pondrá en marcha a las 10 horas y se empleará el Sistema Suizo, disputándose seis rondas cuyo tiempo de

duración será de 12 minutos más 3 segundos por jugador.

En la oportunidad, se aguarda la participación de un interesante número de aficionados al juego ciencia, que competirán en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18, Libres, Universitarios y Senior.