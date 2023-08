Ruben Lucha, canaricultor: “si no existiéramos los criadores de canarios, no existiría el canario en ninguna parte del mundo”

En una entrevista diferente para Frecuencia Personal, “Cacho” Camigliere estuvo con Rubén Lucha que contó sobre la actividad que desarrolla con la crianza de canarios.

La canaricultura, nombre que se le da a la actividad, se desarrolla en todo el mundo y quienes la desempeñan se conectan entre si a través de los grupos de redes y teléfonos.

“Lo mío es un hobbie que empezó con mi papá y lo continúe yo a nivel campeonato, son canarios de exposición”, explicó el criador. Cada año se realiza el campeonato argentino de canaricultura del 1 al 9 de julio donde, Rubén Lucha este año, obtuvo un Gran Campeón y 6 Campeones. Esto le permite colocarse en un lugar de privilegio y le otorga prestigio a su criadero “El Pato”, en el país y para Las Flores “es algo histórico”, comentó Rubén.

Localmente son 7 u 8 los criadores federados mientras que hay varios más que solo crían y venden canarios.

Con más de 300 ejemplares, Rubén Lucha proyecta para este año poner 70 u 80 yuntas para crianza, “pienso seguir con este hobbie porque me encanta”, dice y agrega, “Lo hago con gusto y pasión, es amor a criar y dar vida, porque si no existiéramos los criadores de canarios, no existiría el canario en ninguna parte del mundo, se mueren porque no saben comer, no conocen del peligro”.