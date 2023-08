Osvaldo Dinápoli, intendente de Gral. Belgrano: “el acceso a Gorchs está preadjudicado a una empresa que en pocos días comenzará a trabajar”

El 1º de agosto la ciudad de General Belgrano cumplió 132 años. Luego del acto protocolar realizado en el mediodía del martes, en “Voces de la ciudad” conversamos con el intendente local, Profesor Osvaldo Dinápoli con motivo de este nuevo aniversario y los festejos que se organizaron para conmemorarlo.

En referencia a la organización y participación de representantes de diferentes fuerzas políticas en el acto formal, Dinápoli expresó “Si no nos unimos, no nos juntamos, no vamos a crecer como país, como provincia, ni como ciudad”, y contó su decisión, por ejemplo, de compartir la entrega de la ofrenda floral con los distintos representantes del Concejo Deliberante sin mezquindad, “porque algo tan simple es un pequeño paso que lleva a la unidad. La gente está cansada de ver a los políticos pelearse, y sin llegar a nada”. Señaló en este sentido su predisposición y buena relación con el gobernador, ministros y secretarios pese a no ser del mismo color político, y que en estos 4 años de su gestión lo llevaron a poder realizar obras en Belgrano. “Las diferencias terminan al otro día de las elecciones porque hay que ponerse a trabajar”, dijo.

Se refirió también a la importancia de gestionar, “no es ir a tomarse un cafecito y sacarse la foto, gestionar empieza mucho antes, es ir y volver todos los días con la carpeta, lo demás es el final”. Y remarcó su participación en actos por la autovía 3, obra que nos beneficia tanto a los florenses como a los montenses y belgranenses. “Y estuve participando, luchando por algo que venía desde hace 35 años que no se lograba: el acceso a Gorchs. Y ahora está pre adjudicado a una empresa, que en pocos días comienza a trabajar”. Recordó que desde el inicio de su primera gestión en 2015 fue una prioridad mejorar el camino mencionado.

Además comentó el arreglo que tuvo el camino que une Belgrano – Las Flores “fue un logro con Alberto Gelené y ahora estamos en media hora una ciudad de la otra”.

Frente a una nueva elección, el intendente Dinapoli que busca la reelección, expresó, “Me siento tan feliz como el primer día que llegué, y ahí estaba lo que había soñado, era el momento de llegar a ejecutarlo. Tenía en mis manos no el poder sino la posibilidades para llegar a hacer las cosas, y hoy sigo con esa misma alegría”.

Podes volver a escuchar la entrevista a través de este link