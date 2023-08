La profesora Silvina Fernández realiza una grave denuncia en el sistema educativo

La profesora Silvina Fernández realizó ayer por la tarde una conferencia de prensa con motivo de hacer pública la situación laboral complicada que está atravesando. Bajo la temática: “En vísperas y a 40 años de la Democracia fui amenazada a callarme la boca nada más y nada menos que en el sistema educativo público de la ciudad de Las Flores”, expuso frente a gran cantidad de medios de comunicación locales.

En febrero del año 2022 fue citada a la sede de Jefatura Distrital por autoridades Educativas para notificarle que seria desplazada de su cargo docente en la Escuela de Educación Secundaria 2, donde, según le informaron, “cometería estos hechos aberrantes: Por no desempeñar digna, eficaz y responsablemente mi función como docente. Porque no tengo una buena imagen en la sociedad, que la misma afecta mi ética como docente. No respeto e incumplo el estatuto docente, que no respeto la vía jerárquica, docente, administrativa, disciplinaria, que no realizo actividades para propiciar la integración y cooperación con el conjunto de la comunidad educativa, que discrimino a mis alumnos, que descalifico mediante agravios a miembros de la comunidad educativa”, relató la profesora quien además informó que trabaja en otras 5 instituciones educativas donde no ha tenido ningún inconveniente.

También la profesora Fernández responsabilizó a autoridades no solo educativas de todos los estamentos, sino también al mismo intendente municipal, a quien “le escribí y nunca me contesto los mensajes. Se que es una persona muy ocupada pero yo también lo soy”, expresó.

Al dia de hoy, esperando una resolución que según le informaron llegaría el 14 de agosto, post elecciones PASO, Silvina Fernández decidió “visibilizar y viralizar su situación personal porque, Las Flores no se merece esto, que la docencia trabaje bajo amenaza”.