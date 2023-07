Alejandra Cabrera, referente del Movimiento Cristiano y Misionero de Las Flores: “me gustaría que alguna vez papá tenga la oportunidad de dar la bendición en nuestra ciudad, en un acto. Que lo valoren”

En “Voces de la ciudad”, este jueves charlamos con Alejandra Cabrera, referente del Movimiento Cristiano y Misionero de Las Flores. Hija mayor de los pastores Mercedes y Carlos Cabrera, Alejandra además de llevar la palabra de Dios, es cantante y da clases de música y canto.

Con la herencia musical de sus abuelos y padres, cuenta que Carlos, su papá, es un gran compositor, “Le gusta escribir, todos cantan y tocan instrumentos”, agrega, y justamente muchas de las canciones de Alejandra son de autoría de su padre.

Entre las múltiples actividades que realiza, afirma que le gustan los hechos, que el titulo no la hace más de algo, “somos gente normal, gente para la gente. Vivimos para ayudar a los necesitados, al prójimo”.

Sus padres con más de 40 años trabajando juntos, levantaron la iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero en Las Flores, y al día de hoy, han fundado más de 50 iglesias en distintas ciudades. “Hoy papá es presbítero, tiene mucha carga sobre sus hombros. Es como el “Papa” de la iglesia evangélica. Es pastor de pastores”, dice orgullosa su hija mayor.

En familia, trabajan y acompañan a mucha gente, hacen un trabajo social muy importante, “estamos pendientes de la necesidad de la gente, charlamos. Es hermoso congregarse pero hay gente que no puede o no le gusta estar con tanta cantidad de personas, y vamos nosotros. No somos cerrados, no podes asistir vamos nosotros, escuchamos, ayudamos”, contó Alejandra.

También tienen comedores por toda la ciudad, los cuales asisten entre 50 y 80 niños. Estos comedores que se iniciaron como Belén 1, hoy dan de comer, ayudan a familias y son diez repartidos en distintos puntos de la ciudad. Esos comedores, en pandemia, entregaron la vianda casa por casa, y repartieron ropa. “Hay un trabajo en equipo muy lindo” comenta.

También el Movimiento tiene un predio, llamado Casa de Jesús CEMA, que se encuentra en calle Pte. Perón donde se reúnen para hacer diferentes actividades, “Este sábado 29 en el predio CEMA, bajo el lema: “primero los niños”, tenemos una jornada intensiva desde las 10 de la mañana hasta la tarde, donde convocamos a todos los niños”, dijo Alejandra.

Otra de las actividades programadas se llevará adelante en agosto, “tenemos un congreso de jóvenes y adolescentes del 18 al 21 de agosto, nos prestaron el country, habrá talleres para adolescentes sobre adicciones, educación”, agregó también.

Entre tanto comentario, a veces no tan bueno, otras un tanto prejuicioso, que suelen divulgarse contra Carlos y la iglesia en general, Alejandra expresa “Podemos tener una careta frente a la sociedad, pero hay alguien que ve y sabe todo. Mi papá es una persona de mucha trayectoria, el habla con su ejemplo. Eso me gustaría que alguna vez cambie, que papá tenga a oportunidad de dar la bendición en nuestra ciudad, en un acto. Que valoren a mi viejo, que le den el lugar por la trayectoria, por la investidura sacerdotal que tiene”.

Y entre otras cuestiones y labores de Alejandra, este año también está incluida en la lista de concejales suplentes de Todos x Las Flores. En este sentido ella señala, “como ciudadana, como florense, no lo dudé, Las Flores esta hermosa. Es para sumar y que la gente me sienta presente voy por mi ciudad, lo mío fue un agradecimiento también por todo lo que ha hecho Alberto por mi ciudad. Siempre ha estado presente y pendiente”.

